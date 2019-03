Главные события Москвы с 29 марта по 4 апреля 2019 года

Все самые интересные культурные мероприятия ближайших семи дней – в традиционном обзоре "Дни.ру". Выберите то, что вам больше всего по душе.

29 марта, пятница

В концертном зале "Зарядье" выступит музыкально-интерактивный проект "Созвездия". Это творческий союз Вадима Бондаренко, признанного петербургского композитора, работающего в альтернативных жанрах, и его коллег: контрабасиста Владимира Волкова (известного, в первую очередь, по проекту "Волковтрио") и флейтистки Марии Федотовой, солистки Симфонического оркестра Мариинского театра. Вместе они исполнят 12 пьес для флейты и современного basso continuo (фортепиано и контрабас) с элементами импровизации.

В Vegas City Hall даст концерт Нино Катамадзе. За 20-летие своей творческой деятельности артистка обрела всемирную славу, она регулярно выступает на международных музыкальных фестивалях, гастролируют по разным странам, среди которых Россия, Грузия, Армения, Израиль, Польша, Литва, Эстония, Турция, Франция, Англия, США и другие. Ее голос, манера исполнения и чувственность захватывают слушателей во время концерта. Это умная музыка для ценителей серьезного искусства. Сама Нино Катамадзе говорит: "Музыка – это течение, в котором ты плывешь, открываешься, становишься прозрачнее".

30 марта, суббота

В Москве стартует главное модное событие сезона – Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 217 российских и зарубежных дизайнеров покажут свои творения на трех подиумах. Показы пройдут не только в ЦВЗ "Манеж", но и в Музее Москвы, ЦУМе и МВЦ "Музей моды". Гости увидят показы молодых талантов со всего мира и признанных мэтров своего дела. Помимо этих шоу будут проходить и другие мероприятия, в частности музыкальные концерты. Программа очень насыщенная, узнать больше информации и посмотреть расписание вы можете здесь.

В Камерном зале ММДМ покажут игровой театрализованный концерт для детей "Дирижер-клоун и оркестр". Все дети обожают дуть на одуванчики, надувать мыльные пузыри и играть с надувными игрушками. Но только взрослым вечно некогда или неинтересно играть в такие игры. И вот однажды появился клоун-дирижер Рон Клаксон, и все изменилось: в его распоряжении оказался целый "надувной оркестр"! Все инструменты оркестра моментально оживают, как только в них начинают дуть музыканты – его верные друзья и помощники. В роли клоуна-дирижера Рон Клаксон.

В Arbat Hall пройдет Music Game Fest. Это музыкально-игровой фестиваль, приуроченный к 20 летию культовой игры Silent Hill и ознаменованный приездом главного композитора франшизы – Акиры Ямаока (Akira Yamaoka). Площадка клуба будет поделена на несколько игровых, развлекательных и концертных зон, которые на весь день станут пристанищем гиков, геймеров, любителей хоррор-жанра и рок-музыки.

31 марта, воскресенье

Начнет свою работу Триумфальный парад мюзиклов, который продлится вплоть до начала лета. Гостей ждут красочные декорации и костюмы, трюки, спецэффекты, живой звук и захватывающие сюжеты постановок, покоривших зрителей России, Европы и США. В Москонцерт Холле зрителей ждут единственные в стране 3D-мюзиклы для всей семьи. Первый - "Черномор". Это шоу, которое покажут 31 марта – калейдоскоп, где яркие детали чудесным образом превращаются в единый великолепный узор. На сцене инновации мирно соседствуют с классическими видами искусства: живым вокалом, разножанровой хореографией и опасными цирковыми номерами. Также здесь будут показаны мюзиклы "Остров сокровищ" и "Лукоморье".

Центральном Доме Культуры Железнодорожников (ЦДКЖ) покажут музыкальный спектакль "Бременские музыканты". Подробное расписание можно посмотреть здесь.

В Виртуальном зале "Филармонии-2" пройдет арт-лекторий, посвященный фильму-выставке "Матисс". Декупажи Матисса – последняя и весьма уникальная веха в творческой биографии классика модернизма. Выставка в Тейт стала самой представительной демонстрацией этой части наследия художника. Кроме исчерпывающих интервью с кураторами выставки, зрителю предлагается погрузиться в дневники самого Матисса, затем, поприсутствовать при исполнении специально написанной композиции известного лондонского саксофониста Кортни Пайна, навеянной картиной Матисса "Джаз" (1947). Также будет показан вдохновленный декупажами танцевальный номер, поставленный хореографом Уиллом Таккеттом для звезды лондонского Королевского балета, испанки русского происхождения Зинаиды Яновски.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут музыкальную сказку "Приключения Людвига и Тутты". Это история лисенка и цыпленка, чье сильное желание вроде бы невозможной дружбы побеждает все преграды. Это похоже на "Ромео и Джульетту" для малышей, но только со счастливым концом. За основу этой постановки взята повесть Яна Олофа Экхольма, которая поднимает проблемы внутрисемейных отношений, учит взрослых прислушиваться к самым маленьким, понимать их и не пытаться сломать в угоду устоявшихся стереотипов.

1 апреля, понедельник

В Московском зоопарке начинается "Пернатая неделя". Здесь пройдут тематические мероприятия, посвященные празднованию Международного дня птиц. Гостей ждут увлекательные экскурсии, мастер-классы, знакомство с множеством редких птиц, викторина и многое другое. Главной частью недели станет познавательный "Птичий квест" для всех желающих. Но, пожалуй, самое интересное – в течение недели будет действовать акция для обладателей так называемых "птичьих фамилий". Орловы, Гуськовы, Курицыны, Грачевы и другие люди, в чьих фамилиях есть отсылка к домашним и диким птицам, получат скидку в размере 40%на входной билет.

В Московском международном Доме музыки состоится гала-концерт лауреатов Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Конкурс пианистов был учрежден по инициативе народного артиста СССР, Президента Московского международного Дома музыки Владимира Спивакова. Он носит имя Владимира Крайнева – блестящего пианиста и выдающегося педагога, воспитавшего целую плеяду ярчайших звезд современности. Окончание конкурсной программы по традиции приурочено ко дню рождения Владимира Всеволодовича – 1 апреля. "Этот конкурс – говорит Владимир Спиваков, – не только дань памяти выдающемуся музыканту Владимиру Крайневу, но и возможность молодым одаренным пианистам показать себя с самой лучшей стороны, приобрести бесценный сценический опыт. У лауреатов, что мне особенно приятно, будет возможность выступить с Национальным филармоническим оркестром России. В этом событии я вижу своего рода продолжение жизни Владимира Крайнева. Ведь жизнь каждого большого художника, как и музыка, не кончается…"

2 апреля, вторник

Российская государственная библиотека приглашает всех желающих на экскурсии. Тем несколько. Во-первых, это путешествие по ночной библиотеке, где гости узнают историю строительства главного здания, пройдутся по мраморной лестнице, посетят генеральный алфавитный каталог и так далее. Как говорят организаторы, без читателей и сотрудников – только вы и миллионы книг. Другие экскурсии посвящены третьему читальному залу - "визитной карточке" библиотеки. Также можно записаться и на мастер-классы по изготовлению авторских альбомов или созданию экслибриса – специального изображения, которое подтверждает право владения книгой. Подробную информацию и расписание вы можете посмотреть здесь.

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Queen Best Hits". Шведские рок-звезды Магнус Баклунд, Йохан Бодинг и солистка Большого театра Дарья Зыкова исполнят все композиции из альбома Barcelona, а также самые знаменитые хиты группы Queen: We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On и многие другие. За музыку отвечает Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". "Незабываемый голос Фредди Меркьюри навсегда останется в нашей памяти, – говорят авторы проекта. – Мы не можем забыть его легендарные композиции и хотим подарить им вечную жизнь".

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Баядерка". Сюжет постановки основан на знаменитой легенде о несчастной любви, которая заставляет героев истории нарушать обеты и следовать велению сердца, идя на риск. Любви, которая существует вне времени и наперекор смерти. Впервые балет "Баядерка" прошел 23 января 1877 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Зрителей ждут яркие декорации и костюмы, выразительные персонажи, захватывающий сюжет и музыкальное сопровождение Симфонического оркестра радио "Орфей".

3 апреля, среда

В Московском международном Доме музыки покажут литературно-музыкальную композицию по роману И. Шмелева "Лето Господне". Зрителям откроется удивительный мир простого русского человека, вся жизнь которого проникнута по-детски простой и глубокой верой. Участие в концерте примет актер театра и кино Михаил Васьков. Прозвучит музыка русских композиторов, православные песнопения, городские романсы и русские народные песни в исполнении хора Новоспасского монастыря.

В клубе WOW пройдет весенний концерт певицы AMARIA. Программа получила название "Душевный концерт" и будет посвящена празднованию дня рождения артистки. Концерт будет включать в себя три музыкальных блока: "джаз", "рок-баллады" и "поп-дэнс". Большая часть композиций прозвучит в этот вечер впервые. Выступление будет сопровождаться мультимедийным шоу с участием воздушных гимнастов проекта White Circus. Певица рассказывает: "Для себя сердцевину этого концерта я назвала "Женские истории" – мною запланировано несколько тематических музыкальных откровений, которые, уверена, отзовутся не только в душах прекрасной половины человечества, но будут понятны и интересны мужчинам. Затронем вечные темы: любовь, дружба, разлука, измена, поиски смысла жизни...".

4 апреля, четверг

В ТВК "Тишинка" начинается XVI Международная выставка-ярмарка "Атмосфера творчества". Тема выставки – "Бал цветов", так что цветочный декор станет главным лейтмотивом мероприятия. Гостей ждут изысканные букеты и полураспустившиеся бутоны из шелковой ткани, ирисы и пионы на батике, цветочные композиции из атласных лент, а также одежда с растительным принтом. Будут представлены изделия в технике скрапбукинг и квилинг, авторские украшения и фурнитура для бижутерии, керамические сувениры, наборы для творчества, кружево, ткани, изделия из кожи и многое другое. Традиционно будут проходить мастер-классы, лекции и творческие встречи с известными хендмейдерами.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка "Французские каникулы" Жана-Даниэля Лорье, одного из самых известных фотографов Франции и мировой легенды модной фотографии. Лорье снимал супермоделей и знаменитостей в райских уголках планеты, среди которых Марокко, о. Маврикий, Сейшельские острова. Автор отмечает: "Я решил выразить свободу и счастье в своих фотографиях". Мастер сотрудичал с крупными изданиями, включая Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar, а также с домами высокой моды –Dior, Lanvin, Cartier, Céline и других. Он работал с такими знаменитостями, как Мария Каллас, Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра, Одри Хепберн, Карла Бруни, Летиция Каста, Клаудия Шиффер. Публике будут представлены работы 1970-х, 80-х и 90-х годов.

На сцене "Геликон-оперы" покажут рок-оперу "Орфей и Эвридика". Режиссер Кирилл Стрежнев представит свое личное видение этой истории любви. Герои из античного мира перемещаются в далекое будущее. Длинноволосые Орфей и Эвридика, яйцеголовые существа – словно пришельцы с другой планеты. Зрители окажутся в волшебном мире фантазии. Постановка - номинант на премию "Золотая маска".

В Большом зале Московской консерватории на сцену выйдет Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, чтоб исполнить программу "Легенды мирового кино". Прозвучат бессмертные хиты из фильмов, вошедших в золотой фонд мировой кинематографии: "Ромео и Джульетта", "Титаник", "Агент 007", "Форрест Гамп", "Пираты Карибского моря" и других кинолент.

В Главсlub Green Concert выступит проект Digitalism. Это дуэт из Гамбурга, делающий музыку в жанрах электрохауса, дэнс-панка и нью-рейва. Музыканты прославились своими гитарно-синтезаторными мелодиями и теперь являются желанными гостями на важных фестивалях. Поклонники ждут редкие выступления с нетерпением. В Москве Digitalism исполнит материал из трех альбомов и, скорее всего, представит несколько новинок.

В Кремлевском дворце состоится гала-концерт "Легенды ВИА 70-80-х. "Мы из СССР". На сцену выйдут легендарные солисты и музыканты, работавшие в 70-80-х годах прошлого столетия в вокально-инструментальных ансамблях "Ариэль", "Лейся, песня", "Веселые ребята", "Красные маки", "Карнавал", "Шестеро молодых". Среди них: заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин, заслуженный артист РСФСР Александр Добрынин, а так же Александр Акинин, Василий Курсаков, Александр Диксон, Сергей Бойко. В программе прозвучат хиты того времени: "Мой адрес Советский Союз", "В краю магнолий", "Порушка-Параня", "Розовые розы Светке Соколовой", "Рыжий клоун", "На Канарских островах", "Бродячие артисты", "Аэропорт", "На острове буяне", "Облака в реке", "Как прекрасен этот мир", "Люди встречаются", "Ты мне не снишься" и многие другие.