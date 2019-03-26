Почему весна сводит с ума

Весна – одно из самых загадочных времен года. Она может влиять на человека как положительно, так и отрицательно. С одной стороны – это пора любви, прилива жизненных сил и пробуждения, а с другой – период, когда человек чувствует себя максимально уязвимым, часто раздражается по пустякам и склонен к апатии и депрессии даже чаще, чем зимой.

С чем связаны такие эмоциональные перепады, как избежать так называемого "весеннего обострения" и правда ли, что весна влияет на либидо человека, выясняют "Дни.ру".

Дети природы

Организм человека, как и всего живого на Земле, подвластен природным ритмам – циркадным (суточным), сезонным или годовым. От них напрямую и зависит интенсивность биологических процессов. "Все мы – дети природы и, так или иначе, живем по ее ритмам. Активно развивающаяся цивилизация, конечно, внесла свои коррективы. У многих людей, в зависимости от образа жизни, ритмы сбиваются, но эта связь никуда не исчезает", – объясняет клинический психолог Татьяна Москвитина.

То, что многие называют "весенним обострением", по словам эксперта, всего лишь реакция организма на смену сезонов. "Когда весной становится больше солнца, то усиливается выработка практически всех гормонов человека. Меняется гормональный фон, поэтому происходят эмоциональные перепады. У кого-то они проявляются положительно – появляются силы, улучшается настроение. У кого напротив, настрой снижается, происходит так называемая сезонная депрессия", – добавила специалист.

При этом она отметила, что если такой упадок сил осенью и зимой ученые еще могут объяснить, то весенняя хандра поддается анализу намного сложнее. Возможно, это связано с тем, что у организма за зиму израсходовались все ресурсы, витамины и необходимые микроэлементы, и он просто напросто не вытягивает. Но пока это всего лишь предположения. К единому мнению по этому вопросу ученые так и не пришли.

В свою очередь, психолог Марина Хрусталева уверена, что упадок сил весной связан с неправильным распределение жизненных ресурсов. И виной всему неуемное желание жителей мегаполиса успеть все и сразу.

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"Человеку важно иногда побыть в бездейственности. Но в современных реалиях мы не позволяем себе по-настоящему расслабиться. Постоянно находимся в какой-то гонке и не можем остановиться. Тело и психика требуют паузы, но ум мчится на высоких скоростях. По законам природы к весне все живое набирается сил, пробуждается и обновляется. А как человек может пробудиться, если он и не отдыхал? Опять возникает внутренний конфликт. Ресурсы истончаются, поэтому и наступает хандра", – говорит Хрусталева.

Не надо стесняться

Еще одна отличительная черта весны – это внезапное желание влюбиться. И дело тут не только в гормональной перестройке. По словам Москвитиной, у этой потребности есть более просто объяснение.

"Символически, когда люди начинают снимать с себя одежду, это значит, что они становятся более открытыми, готовыми к каким-то контактам. К тому же зимой все-таки хочется больше сидеть дома, а с приходом тепла желание погулять и пообщаться усиливается", – пояснила она.

Эксперты советуют не бояться весенних влюбленностей. Напротив, рекомендуют расслабиться и постараться получить максимальное удовольствие от мимолетного флирта или интрижки, которая вполне может перерасти в нечто большее.

По словам блогера и преподавателя психологии отношений Милы Левчук, все разговоры о скоротечности весенних романов не более чем миф. Она уверена, что весна может форсировать давние симпатии.

"Не все романы, начавшиеся весной – следствие весенней мартовской кошачьей песни. Они могли сложиться естественным образом. У начала отношений могут быть разные причины. Например, люди, которые давно друг другу нравились, наконец-то, приняли решение быть вместе. Или мужчина, который долго не решался, набрался смелости и пригласил симпатичную ему девушку на свидание. Не стоит огульно подводить под черту, что якобы если весной влюбились, значит, это не надолго. Все это предрассудк", - сказала Левчук.

Любовь зла

Далеко не всегда удается понять, к чему может привести новое увлечение. Особенно весной, когда под влиянием гормонов на мир смотришь через "розовые очки". В таких ситуациях наши эксперты советуют собраться и постараться максимально трезво оценить ситуацию.

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Главное, по словам Милы Левчук, в начале отношений держать дистанцию и "не слипаться" с партнером. "Это трудно, но важно. Потому что когда люди "слипаются" в начале отношений – постоянно проводят время вместе – то им сложнее понять, какой на самом деле человек находится рядом. "Розовые очки" и опьянение гормонами притупляют критическое мышление. Человек видит только хорошее в своем партнере, и к объективности это мало относится", – сказала специалист.

Также не стоит особо радоваться, если в первые дни знакомства человек из кожи вон лезет, чтобы впечатлить вас. По словам психолога Марины Хрусталевой, это прямое подтверждение несерьезности его намерений. "Когда кто-то настроен на серьезные отношения, то он будет сдерживать себя от напыщенных проявлений, так как прекрасно понимает, что всю жизнь не сможет делать то же самое. Человек не может долго притворяться и постоянно пытаться произвести впечатление, поэтому не нужно покупаться на "пыль в глаза", оценивайте ситуацию трезво. Замечайте уважительное отношение к вам и действительно серьезные поступки", – сказала она.

Не менее важно разобраться и в собственных чувствах. По мнению эксперта, если рядом с партнером вы ведете себя естественно, не прикрываетесь "масками", значит, это точно не скоротечный роман.

В дополнение ко всему Москвитина рекомендует прислушиваться к себе. "Отношения могут стать длительными, если в партнере есть что-то, что является частью вас, вынесенной во вне. Это может не отчетливо осознаваться сначала, но в какой-то момент вы понимаете, что этот человек – ваше продолжение", – уверена психолог.

И все-таки не стоит забывать о двояком волшебстве весны. От "вечной" любви может не остаться и следа, как только снизится гормональный фон.

По ту сторону весны

Далеко не все весной мчатся навстречу любви и фонтанируют энергией. Многие предпочитают залечь на дно и не попадаться ни кому на глаза. Часто такие люди сами не понимают, почему им так грустно весной, и как с этим справиться.

"Стабилизировать свое эмоционально состояние можно очень банальными и простыми действиями. Во-первых, нужно высыпаться, во-вторых, больше проводить времени на свежем воздухе, в-третьих, заниматься спортом и, в-четвертых, правильно питаться. Эти простые меры снимают как минимум 50% всех проблем, связанных с нестабильным эмоциональным состоянием", – сообщила Москвитина.

"Нужно не создавать вокруг себя вакуум, а чаще бывать на природе. Прямо или косвенно чувствовать слияние с природой и замедляться. Позволить себе отдохнуть от бешенного городского ритма. У человека весной потребность слияния с природой проявляется острее. Если прислушаться к себе, будет легче пережить нестабильное эмоциональное состояние", – добавила Хрусталева.

При этом специалисты подчеркивают, что если депрессивное состояние носит затяжной характер, не стоит относиться к этому легкомысленно и думать, что все само пройдет.

По статистике депрессии подвержено около 25% населения, то есть каждый четвертый. К сожалению, большинство считает это проявлением слабости. Вовремя предпринятые усилия для излечения этого состояния могут значительно улучшить качество жизни человека. Поэтому советы типа: "Возьми себя в руки", "Соберись!", "Вставай, начинай активничать!" как правило, загоняют в еще большую депрессию и вызывают чувство вины.

Нужно обращаться к специалистам, чтобы они помогли проработать психологические травмы и трансформировать ограничивающие убеждения и тяжелые чувства, связанные с ними. Психолог работает исключительно с психологическими состояниям человека, поможет овладеть навыками эмоциональной регуляции, релаксации и изменения образа мысли. При более глубоких состояниях, когда одними психологическими методами справиться невозможно, нужна консультация психотерапевта и дополнительный прием препаратов – антидепрессантов или противотревожных средств.