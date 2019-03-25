Странные конфузы из-за возраста

Подавляющее число людей думают о себе лучше, чем есть на самом деле. Они считают, что их интеллект, внешность, манеры и прочее – если не на самом высоком уровне, то, как минимум, "выше среднего". Стремления выдать желаемое за действительное может стать причиной множества конфузов. В частности, когда речь заходит о собственном возрасте и внешнем виде.



Молодой человек, как вы думаете, сколько мне лет?! – кокетливо спрашивает сухонькая старушка неопределенного возраста у растерявшегося таксиста. Между делом не забывает белоснежно улыбнуться металлокерамикой, продемонстрировать новенький шеллак на ногтях и как будто случайно подзадрать юбчонку на артритных коленях. "59? – пытается польстить водитель". Дама обиженно фыркает. Оказывается, всего 54.

"Молодой человек, 32 года, со спортивной фигурой, желает познакомиться с прекрасной дамой…" Таня клюнула на это объявление практически сразу. Позвонила первая, долго мялась, стеснялась, не решалась сказать, что ей 35. Но все-таки призналась. Назначили встречу. Каково же было изумление Татьяны, когда вместо 32-летнего молодого человека со спортивной фигурой на встречу явилось какое-то недоразумение в шапочке. "Тебе же больше сорока, – только и могла выплюнуть из себя Таня. – Мы так не договаривались". "Ну, извини! – сверкнул в ответ кавалер золотым зубом. – Все говорят, что я выгляжу моложе".

"Девчонки, у меня сегодня спросили паспорт в магазине! – голосом победительницы объявляет на весь отдел 32-летняя Елена. Получается, я выгляжу на 18?" Из интереса проконсультировалась у продавцов относительно их инструкции. Оказывается, документы они спрашивают у всех, кто выглядит младше сорока.

Сколько их, людей, почему-то уверенных, что они выглядят младше паспортного возраста? Недавно я читала результаты научного исследования на эту тему. Оказывается – около 70%. Одни из них купились на комплименты вежливых и желающих польстить коллег. Другие – видят себя только в экране смартфона, накладывающего на изображение десятки фильтров. Третьи просто вопреки реальности не хотят верить в то, что постарели.

Впрочем, если говорить откровенно, младше своего паспортного возраста выглядят единицы из нас. Может быть, один человек на тысячу. Их имена знает гугл, за ними охотится пресса, и разные салоны красоты пытаются сделать их лицом своей рекламной кампании. Но если с нами такого не происходит – следовательно, мы выглядим на свой возраст. В рамках этого "своего" возраста тоже можно выглядеть по-разному. 40 лет – это могут быть ухоженные сорок, великолепные сорок, жалкие сорок или облезлые сорок. Это могут быть счастливые сорок, здоровые сорок, лучшие в жизни сорок. Но они никогда не выглядят как 20. Может быть, хватит себя обманывать?