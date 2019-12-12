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Фото: mysticuniverse.ru Томми Кэш. Фото: www.globallookpress.com Фото: mmdm.ru
Фото: commons.wikimedia.org/Юлия Рванцева (CC BY-SA 3.0) Фото: mosconsv.ru Фото: neglinka29.ru

Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 13 по 19 декабря 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Самые яркие культурные события Москвы – в традиционном обзоре "Дни.ру". Читайте, и вы всегда будете в курсе всего самого интересного. 
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13 декабря, пятница

В парке "Зарядье" откроется специальная новогодняя сцена в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Вход на концерты будет свободным. На сцену выйдет множество представителей современной музыкальной сцены: Brainstorm, SunSay, IOWA, Антоха МС, "Моя Мишель", "Наадя", "Обе Две", "Трипинадва", OQJAV, "Свидание", Sirotkin и многие другие. Также выступят музыканты, в творчестве которых важное место занимают национальные мотивы: "Мгзавреби", Zventa Sventana, Zdob și Zdub, FolkBeat. "Мы хотим, чтобы эти концерты стали началом большой музыкальной программы "Зарядья". Для этого в парке есть открытая сцена, где в течение всего года музыканты могут выступать на фоне главных достопримечательностей Москвы, и Большой амфитеатр, вмещающий больше 1500 зрителей", – говорит директор парка "Зарядье" Иван Демидов. Фестиваль продлится до 7 января. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

В Гостином дворе пройдет выставка художественных коллекционных кукол и мишек Тедди "Искусство куклы". В этом году в мероприятии примут участие мастера из 30 стран. Посетители увидят раритетных кукол Барби, выполненных известными дизайнерами ХХ и ХIХ столетия, кукол-хампельманов по мотивам эскизов Любови Поповой для постановки пьесы Кроммелинка "Великодушный рогоносец" в театре Мейерхольда, необычных шарнирных кукол американской художницы российского происхождения Паши Сетровой, а также интерактивные инсталляции с танцующими игрушками. Традиционно экспозицию дополнит зона "Территория добра", посвященная благотворительной программе "Лыжи мечты" Сергея и Натальи Белоголовцевых. Она помогает детям и взрослым с ДЦП, аутизмом, синдром Дауна, генетическими и аутоиммунными заболеваниями поверить в себя и начать заниматься спортом.

Фото: mysticuniverse.ru

В пространстве Artplay в рамках выставки Mystic Universe впервые в России пройдет Фестиваль фрактального искусства. Это одно из направлений диджитал-арта,  в котором один и тот же мотив повторяется в последовательно уменьшающемся масштабе и воспринимается человеческим глазом как высшее проявление гармонии и красоты, а также оказывает медитативный эффект. Мероприятие откроется в 3D-куполе перформансом: в режиме реального времени всемирно известный голландский VFX-художник Джулиус Хорстуис будет создавать фантасмагорический видеоряд в куполе, а Арсений Трофим один из самых известных молодых композиторов, создаст импровизационный музыкальный шедевр на электронно-акустических инструментах. 

14 декабря, суббота

В Outlet Village Белая Дача начинается Winter Sale. Это большая зимняя распродажа, на которой посетители торгового центра смогут приобрести подарки для родных и близких по выгодным ценам. Скидками до 80% на обувь, одежду и аксессуары порадуют известные мировые бренды. За Среди них бутики Furla, Adidas, Nike, Levi’s, Baldinini, Patrizia Pepe, Boss, Sandro, Maje, BOGNER и многие другие. Завершив шопинг, покупки здесь же можно будет оформить в праздничную упаковку, чтобы они были готовы отправиться под елку. Чтобы создать предпраздничное настроение, будут звучать новогодние мелодии и живая музыка от оркестра Дедов Морозов, пространство украсят декорации и яркие огни, а сезонное меню маркета на главной площади порадует ароматной выпечкой и глинтвейном. Также будет работать "Новогодняя почта" - каждый посетитель сможет отправить искренние пожелания и поздравления близким людям в любой город России.

На Хлебозаводе выступят музыканты российской и зарубежной сцены. Создавать атмосферу веселья будет эстонский шоумен Tommy Cash, группа "Пасош", "Аигел" и еще два десятка артистов – среди них секретный хедлайнер, чье имя держится в секрете. Гигантский шатер станет сценой, где выступят самые известные герои рунета: Джарахов, Соболев, Чапарян и Сатир. Мероприятие организовывает команда парка развлечений для взрослых Лоусонленд.

Томми Кэш. Фото: www.globallookpress.com

В "Люмьер Холле" пройдет фестиваль творчества и свободы самовыражения "Бохо Базар". Гостей будет ждать яркое шоу, семинары и мастер-классы, музыкальная программа, выставка искусства, известные марки одежды и обуви, изделия мастеров. Пространство наполнится уникальной атмосферой, неотъемлемой частью которой станет творческий поток во всех своих проявлениях и общение с единомышленниками.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT с большим концертом выступит группа "Дискотека Авария". Музыканты подготовили для поклонников сюрприз: режиссером-постановщиком шоу выступит режиссер Андрей Царь, известный по проектам "Золотой граммофон", "Премия МУЗ-ТВ. Трансформация", "Звуковая дорожка: ZD AWARDS" и многим другим. Будет сделан акцент на новейших технологиях в сфере световых и визуальных решений. Поэтому зрителей ждут современные спецэффекты, мегаватты света и стопроцентные хиты в исполнении Алексея Рыжова и Алексея Серова. В программе концерта прозвучат свежие композиции и всеми любимые хиты: "Небо", "Если хочешь остаться", "Disco Superstar", "К.У.К.Л.А.", а также "Новогодняя".

В Светлановском зале Дома Музыки состоится концерт "Золотые хиты рока". Вокалисты Симоне Романато (Италия), Магнус Баклунд (Швеция), Йохан Бодинг (Швеция) и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под руководством дирижера Ульфа Ваденбрандта (Швеция) исполнят всемирно известные песни таких легендарных групп, как Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Led Zeppelin, Rolling Stones и Europe. Зрителей ждет необузданная свобода и драйв, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт с первых мгновений заразит публику своей невероятной энергетикой и покажет всем, как нужно делать настоящее музыкальное шоу.

Фото: mmdm.ru

15 декабря, воскресенье

На площадке президент-отеля "Арт-оранжерея" состоится премьера музыкального шоу в исполнении симфонического оркестра и хора Flashback Orchestra. В программе – оригинальные версии всемирно известных хитов 1990-х от таких исполнителей, как Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls, Bon Jovi, Sting, Aqua. И все это в необычной аранжировке. Как рассказывают организаторы концерта, Flashback Orchestra – это двадцать пять молодых артистов на одной сцене, умеющих гармонично и красиво погрузить слушателей в атмосферу 90-х годов, когда музыку слушали на кассетных магнитофонах и перематывали пленку с помощью карандаша. Душа оркестра – струнные инструменты: скрипки, альты, виолончели. К ним присоединяются клавиши, ударная установка и бас-гитара. Руководитель и дирижер – Даяна Гофман.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Queen Best Hits". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", а также солисты Магнус Баклунд (Швеция), Йохан Бодинг (Швеция), хор и специальный гость – Дарья Зыкова (сопрано). Они исполнят культовые хиты группы Queen, среди которых Bohemian Rhapsody, We are the Champions, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On, а также десять композиций из альбома "Barcelona". Как обещают организаторы, зрителей ждет ураган эмоций, полное погружение в атмосферу бесконечного музыкального драйва в богатом звучании большого симфонического оркестра, масштабного бэк-вокала, рок-группы, шведских рок-певцов, оперной примы Большого театра и харизматичного дирижера.

В Adrenaline Stadium отметит 10-летие проекта Нейромонах Феофан и его команда, родоначальники жанра "Древнерусский драм-н-бэйс". В сетлист войдут все самые популярные треки, а также новые неизданные композиции. На счету у Нейромонаха Феофана три полноценных альбома, серия из четырёх связанных между собой мини-альбомов и несколько синглов, клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube. На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера, гости в народных костюмах и постоянное общение с залом.

Фото: commons.wikimedia.org/Юлия Рванцева (CC BY-SA 3.0)

В Большом зале Московской консерватории выступит Андреас Шолль (контратенор). Впервые выступив в России три года назад с баховским репертуаром, на этот раз Шолль исполнит арии из сочинений великих мастеров музыкального барокко – Генри Пёрселла и Иоганна Себастьяна Баха Выступление легендарного контратенора состоится в сопровождении Московского камерного оркестра "Musica Viva" под управлением народного артиста России, профессора Московской консерватории Александра Рудина. Андреас Шолль — обладатель редчайшего голоса и знаменитый интерпретатор старинной музыки, прежде всего оперной, написанной до 1800 года. Необыкновенно мягкий и ровный тембр, виртуозная техника, тонкое чувство стиля и безупречная дикция обеспечили исполнителю мировую известность.

Центральный Дом Актера покажет спектакль "Сказкаведение". Это увлекательный интерактив с детьми и взрослыми, общение и обсуждение смыслов, заложенных в повествовании, в именах и действиях героев сказок. Разбирая знакомые сюжеты, дети учатся рассуждать, проявлять фантазию и раскроют свой творческий потенциал. И все это под аккомпанемент уникальных музыкальных инструментов. На сцену выйдет Светлана Лебедева – актриса театра и кино, член Творческого союза работников культуры, член Гильдии Киноактеров России.

В Малом зале Московской консерватории покажут сказку с органом и песочной анимацией "Щелкунчик". Зрителей ждет романтическая сказка Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующая музыка Петра Ильича Чайковского. Зрители снова перепроживут необычайные приключения Мари и Принца. Под звуки органа знакомые с детства герои оживут в красочной песочной анимации.

Фото: mosconsv.ru

16 декабря, понедельник

Театр на Юго-Западе приглашает на спектакль "Зойкина квартира" по произведению Михаила Булгакова. В этой постановке – "фирменная" булгаковская Москва, которую автор ненавидел и обожал одновременно. Москва, которой он упивался, атмосферу которой он так лирично и пронзительно передал в "Мастере и Маргарите". В спектакле актеры в головокружительном ритме легко меняются ролями,  мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая до боли знакомые образы.

17 декабря, вторник

На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится традиционный праздничный концерт "Christmas балет-гала". На одной сцене выступят мировые звезды балета, солирующие в лучших театрах планеты: Роберто Болле (Ла Скала, Американский театр балета), Люсия Лакарра (Баварская государственная опера), Полина Семионова (Берлинская государственная опера), Мэтью Голдинг (Голландский Национальный балет), Иван Зайцев (Михайловский театр), Наталья Сомова и Георги Смилевски (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), Иван Васильев (Михайловский театр) и известные артисты Большого театра России – Денис Родькин, Нина Капцова, Артемий Беляков, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова и Кристина Кретова. Также на сцену выйдет премьер балета Большого театра Владислав Лантратов. В этом году праздничная программа вечера будет посвящена выдающейся русской балерине Екатерине Максимовой.

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Русское горе…от ума". Постановка весьма далека от классического первоисточника, пьесы Грибоедова, которую все изучали, изучают и будут изучать в школе. Здесь Фамусов и Чацкий поют арии, София танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее не хуже, чем в древнегреческой комедии.

Фото: neglinka29.ru

В "Геликон-опере" гостей ждет "оперетта-бал с сюрпризами" под названием "Летучая мышь". В вихре венских вальсов закружится и смешается все и вся – легкий флирт, праздничные розыгрыши, любовные недоразумения и приятное угощение. Кто приглашен в качестве главного и неожиданного гостя, всегда остается тайной до самого спектакля. Но одно будет точно: по доброй традиции, зрителей угощают шампанским и водкой с огурчиком, а на парадной лестнице гостей встречает духовой оркестр. По сюжету, Габриэль фон Айзенштайн бросил своего пьяного друга Фалька, одетого в костюм "летучей мыши", на городской площади. Фальк страшно зол и решает отомстить...

18 декабря, среда

В Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится концерт–лекция для молодежи о "самом универсальном языке мира" – музыке. На этот раз речь пойдет о клавишных инструментах. Авторы и ведущие цикла: Ярослав Тимофеев (музыковед, музыкальный критик), Мария Холкина (медиаменеджер Московской филармонии, создатель блога Muzium). На сцену выйдут: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер – Валентин Урюпин), Тимофей Владимиров, Александра Стычкина, Валентин Малинин и Софья Меньшикова – все фортепиано. А также Анастасия Антонова (клавесин) и Лука Гаделия (орган). В программе произведения Рахманинова, Дебюсси, Баха, Сен-Санса и Холста.

19 декабря, четверг

В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в лекционном зале усадьбы Лопухиных состоится лекция "Каким образом воображать образы?". Лектор – Ванеян Степан Сергеевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Образ независим и самостоятелен не только по отношению к предмету, который он отображает, воспроизводит, но и по отношению к нашему сознанию. И даже желая избавиться от образа, мы часто не имеем ни сил, ни возможности отказаться от него, видоизменить его, ибо его сила в сцепленности не только с вещами, но и с состояниями. Об этом и многом другом можно будет узнать и порассуждать на мероприятии.

12 декабря 2019, 14:58

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