Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2019 года

Зима на пороге, но Москва точно не замерзнет, по крайней мере в плане интересных событий, выставок и концертов. О самых интересных из них читайте в свежем обзоре "Дни.ру".



29 ноября, пятница

В парке "Сокольники" откроется фестиваль Волшебных китайских фонарей. На мероприятии будут представлены более 40 ярких и красочных световых конструкций, транслирующих культуру и одну из самых древних традиций Китая в современный мир. "Люди верят, что китайские фонари приносят удачу. Раньше такие грандиозные скульптуры были связаны с особыми ритуалами. Например, представленные в виде световой скульптуры традиционные ворота были либо мемориальными, либо украшали входы в храмы, либо воздвигались в честь великих деятелей или знаменательных событий. Большинство современных композиций в этом проекте – масштабные сюжеты, которые адаптируются под реалии культур, где проводятся фестивали китайский фонарей", – рассказывают организаторы. В программе фестиваля, который продлится до 23 февраля: ежедневная шоу-программа, национальная кухня и мастер-классы.

В Музеях Московского Кремля начнет работу выставка "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник". Это крупный международный проект, где примут участие музеи России и Европы, располагающие коллекциями, связанными с личностью Петра Великого. Будет продемонстрирована значимость и революционный характер преобразований Петра в деле покровительства искусству и наукам. В экспозиции будет представлено около 200 экспонатов: это мемориальные вещи, уникальные архивные документы, регалии, парадное оружие, выдающиеся произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, а также медали и монеты: все это поможет раскрыть новые грани личности Петра I. Посетители увидят научные инструменты, принадлежавшие императору, предметы из его "Китайской" и "Сибирской" коллекций, а также редкие книжные издания и рисунки, демонстрирующие состав художественных и научных собраний Петра, которые легли в основу Кунсткамеры. Кроме того, большое внимание будет уделено Петру I как создателю Академии наук. Выставка продлится до 8 марта.

В Цифровом Деловом Пространстве состоится Всероссийская Премия и двухдневный Форум "Woman Who Matters – 2019", где будут затронуты вопросы роли женщины в бизнесе. Мероприятие соберет CEO крупных российских и зарубежных компаний, PR специалистов, блогеров, дизайнеров, HR-директоров, предпринимателей, спортсменов и так далее. Здесь пройдут выступления лидеров мнений, будут обсуждаться лучшие кейсы и практики компаний-лауреатов Премии. В качестве спикеров приглашены: Марина Жигалова, старший вице-президент, руководитель Департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Sberbank, Виктория Павлова, глобальный вице-президент по маркетингу Mastercard, Дженнифер О’Лир, директор по развитию личностного разнообразия, вовлеченности и учету индивидуальных особенностей персонала и многие другие.

В Outlet Village Белая Дача стартует Black Friday Sale. В магазинах будут действовать скидки до 70%, а также специальные предложения и акции от брендов. Стильные аксессуары можно будет подобрать в Furla, где на выделенный ассортимент предложат -60%, а пополнить коллекцию любимых джинсов с дополнительной скидкой 20% в Levi’s. За нарядом для особого случая стоит отправиться в ЦУМ Дисконт – будет действовать дополнительная скидка 50% на выделенный ассортимент и -20% от цены аутлета на весь ассортимент соответственно. А для любителей спорта выгодные предложения подготовили Nike и Adidas.

В Детском Музыкальном Театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Повелитель мух". Это рок-классик опера по роману Уильяма Голдинга. Мечтающие о самостоятельности подростки оказываются на необитаемом острове одни, без взрослых. Казалось бы, вот оно, счастье. Но очень быстро оказывается, что быть самостоятельными и ответственными не так-то и просто. Тем более, если еще и нужно оставаться человеком, преодолевая трудности и принимая взрослые решения.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер – Максим Емельянычев, и Айлен Притчин (скрипка), лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В программе: Бетховен - Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 61, Дворжак – Симфония № 9 ми минор, соч. 95, B. 178 ("Из Нового Света"), Брамс – "Трагическая увертюра".

30 ноября, суббота

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "ABBA Gold Hits". Прозвучат самые известные композиции культовой группы ABBA. Среди них "Dancing Queen", "The winner takes it all", "Thank you for the music", "Money, money", "I have a dream", "Voulez Vous", "Super Truper", "Happy New Year", "Mamma Mia" и другие. За музыку отвечает Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", а также солисты Дженни Тарнеберг, Миа Стегмар, Себастиан Рус и дирижер Ульф Ваденбрандт из Швеции.

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Ночь с незнакомцем". Главная героиня прекрасна, нежна и добродетельна, но в ее жизни есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-то. Ночь с незнакомцем – романтично, эротично, необычно. А любовь? Любовь догонит героиню через годы.

1 декабря, воскресенье

В Малом зале Кремлевского дворца Александр Олешко в сопровождении песочного шоу, струнного квартета "Мелодион" и Музыкального театра "BRAVO" прочитает сказку для детей и взрослых "Сказка о царе о Салтане" А.С. Пушкина. Это семейное представление в нестандартном, игровом формате, с необычайно добрым и волшебным сюжетом, который вернет всех взрослых в детство, а детей познакомит со знаменитой историей. Персонажи предстанут пред зрителями в песочных картинах, талант Александра Олешко придаст героям сказки свой неповторимый образ, а музыка П.И. Чайковского, А. Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова, виртуозно исполненная струнным квартетом "Мелодион", завершит цельную волшебную картину.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится грандиозный гала-концерт звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью". Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета. В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Бахтияр Адамжан ("Астана Опера"), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие. Режиссер и ведущий концерта народный артист России Андрис Лиепа (сын Мариса) готовит для зрителей не просто вечер воспоминаний, а вечер-праздник, особая атмосфера которого напомнит публике об огромном обаянии, харизме Мариса Лиепы, о его безграничной любви к жизни, профессии, искусству.

В Центральном Доме Актера покажут музыкальный спектакль для детей и взрослых "Ежик и ночные звезды" по книге Сергея Козлова "Сказки о Ежике и Медвежонке". Спектакль адресован детям, которые задают много вопросов взрослым и ставят даже самых мудрых из них в тупик. Он обращается и к подросткам, которые только начинают познавать мир взрослых и задумываться о нравственных и духовных ценностях. Он будет интересен тем взрослым, которые помнят свое детство.

На сцене концертного зала "Зарядье" выступит Венский камерный оркестр вместе с Даниэлем Коэном и Леной Белкиной. С момента своего основания (1946) Венский камерный оркестр зарекомендовал себя как один из лучших коллективов. В творческом активе оркестра – сотрудничество с выдающимися дирижерами, солистами и певцами. Прозвучат произведения Моцарта, Глюка и Гайдна.

В Государственном музее А. С. Пушкина покажут музыкальную сказку с песочной анимацией "Двенадцать месяцев". Чудесную историю многие десятилетия любят дети и взрослые. Ее можно увидеть на театральной сцене и на телеэкране. На этом же концерте прозвучит исконная маравская сказка, которую и взял за основу своего произведения Самуил Маршак, под волшебную музыку П.И.Чайковского в исполнении талантливых музыкантов, а знакомые персонажи оживут в яркой песочной анимации.

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Великие композиторы XIX века. И. Брамс". На сцену выйдет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского, дирижер – Тимур Зангиев, и Никита Борисоглебский (скрипка). В программе: Симфония №3 и Концерт для скрипки с оркестром.

2 декабря, понедельник

В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка "Томас Гейнсборо". Ценители прекрасного смогут ознакомиться с творчеством выдающегося живописца, одного из основателей британской художественной школы XVIII века, любимого художника короля Георга III. В экспозицию войдет около 100 произведений из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Среди уникальных экспонатов из Великобритании – парадный "Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом", последний масштабный пейзаж мастера "Рыночная повозка", а также пейзажи на стекле, которые практически никогда не бывают представлены на выставках за рубежом.

3 декабря, вторник

В Большом зале Московской консерватории на одной сцене выступят звезды мирового исполнительского искусства – Максим Венгеров, Юрий Башмет, Борис Березовский, Филипп Копачевский, Борис Андрианов, Юрий Симонов и многие другие. Этот концерт призван оказать поддержку известному музыкальному вузу – институту им. М.М. Ипполитова-Иванова, одному из старейших в стране и давно нуждающемуся в обновлении и реконструкции. Публику ждет своеобразный концерт-приношение Ипполитовке в честь 100-летия института, будут вручены первые в мире награды в области музыкальной педагогики. Не обойдется и без необычных музыкальных сюрпризов.

В Крокус Сити Холле покажут шоу "Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы". Зрители смогут услышать знаменитые композиции в исполнении симфонического оркестра "Concord Orchestra" таких культовых групп, как "Nirvana", "Kiss", "Deep Purple", "Pink Floyd", "Roxette", "Metallica", "AC/DC", "Linkin Park", "Scorpions", "Queen", "Muse", "Evanescence", "System of a Down" и "Rammstein". В основе сюжета — противостояние добра и зла, которое обернется эпичной схваткой за музыку на планете. Дирижер Фабио Пирола (Fabio Pirola) выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Яркая особенность шоу — музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память, а световые эффекты и видео-инсталляции помогают глубже погрузить зрителей в атмосферу действа.

4 декабря, среда

В ВТБ Арена телеканал "Музыка Первого" представляет новогоднее шоу "Snowпати 5. История Белой Розы". Это будет грандиозный флешмоб, который соберет множество людей в белых одеждах. Гости смогут потанцевать под любимые хиты и найти новых друзей. Мероприятия посетят звезды отечественной эстрады, среди них: Ольга Бузова, Мари Краймбрери, VERBEE, Ганвест, Катя Адушкина, TERNOVOY, Elvira T, ST, Джаро & Ханза, Ramil, Софа Купер & Саша Айс, Юлианна Караулова, Andro, Grivina, Tanir & Tyomcha, NILETTO, Люся Чеботина, Дискотека Авария, Ёлка и многие другие.

В Главклуб Green Concert возрожденная группа "Зодчие" презентует новый альбом "Злобные старикашки". Нынешний состав коллектива: Юрий Давыдов (бас, вокал), Андрей Артюхов (гитара, вокал), Александр Белоносов (клавишные, вокал) и Юрий Павлюков (барабаны). На этом концерте к группе присоединятся солисты "Зодчих" образца 80-х годов Юрий Лоза, Валерий Сюткин и Александр Шевченко. Кульминацией концерта станет 30-минутный сет участников "золотого" состава со старыми хитами – "Землекоп", "Девушка в белом", "Автобус 86", "Баба-Люба", "Дайте народу пиво".

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Лучшие рапсодии мира". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и дирижер Фабио Мастранджело. Солисты: Александр Синчук (фортепиано), Родион Петров (скрипка) и Валерий Гроховский (фортепиано). В программе: Ф.Лист. Венгерская рапсодия № 2, М.Равель. Рапсодия "Цыганка" для скрипки с оркестром, С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини, М.Равель. Испанская рапсодия, Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз, а также Богемская рапсодия группы "Queen".

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Кофейная кантата". Когда-то И.С.Бах написал кантату под заказ для одной кофейни, чтобы популяризировать кофе и повысить продажи. Своеобразная реклама сработала, и теперь это произведение стало настоящим гимном любимого миллионами напитка. Зрителей ждет не только классическая музыка, но и вкусный кофе.

5 декабря, четверг

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дозвониться до дождя". Капли проливного дождя звонко барабанят в окна провинциальной гостиницы. Ночь накануне решающих событий: артисты ждут таинственного импресарио, жених и невеста – свадьбы, а хозяин гостиницы – новых постояльцев. Но случайная встреча переворачивает все с ног на голову, подобно стихии, разбушевавшейся за окном. Теперь не отличить артиста от обывателя, импресарио от счастливого жениха. В шуме дождя, бесконечной смене ритмов, кружении персонажей на мгновение забрезжит надежда на счастье.