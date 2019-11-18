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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

"Пришли нам в часть конфет, девушку и нового замполита": солдатские письма поразили Деда Мороза

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
18 ноября день рождения отмечает главный Дед Мороз страны. Дата выбрана неслучайно: по многолетним наблюдениям, именно в это время в Великом Устюге, где живет сказочный волшебник, ложится снег и устанавливаются отрицательные температуры. Корреспондент "Дни.ру" отправился в заповедные леса Вологодчины с поздравлениями. 
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Сейчас на вотчине Деда Мороза самые горячие, несмотря на морозы, дни. Ведь желающих лично повидать самого известного старика страны так много, что он только и успевает слушать стихи и песни, гладить детей и взрослых по вихрам, раздавать сундучки с конфетами и поздравлять, поздравлять, поздравлять с Новым годом лично и на камеры телефонов.

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Работа у Деда каторжная. Ну-ка, посиди в тяжелой меховой шубе да валенках в теплом тереме с утра до ночи! Ну как не сойти с ума от желающих подергать, аки старика Хоттабыча, за бороду, потереть длинный посох, посидеть на коленках? "А сколько тебе лет?", "А откуда взялась Снегурочка, если у тебя нет жены и детей?", "А что ты делаешь летом?" – гости засыпают дедушку вопросами, по сто раз на день поют про маленькую елочку, которой холодно зимой, и суют в руки наивные детские рисунки. 

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Тут у любого нервы сдадут, но Деда Мороза в гневе никто никогда не видел – отвечает всем терпеливо, с юмором, каждому уделяет внимание. И ведь это только видимая часть его каждодневных забот. К нему постоянно несут мешки с письмами. Конечно, у дедушки есть штат помощников и даже свое почтовое отделение, где разбирают корреспонденцию, но все равно он в курсе, о чем пишут и просят, на что жалуются и чем хвастаются люди от Москвы до самых до окраин.

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

В этом году особенно много писем он получает от служивых – пишут ему из воинских частей от Калининграда до Сахалина. Самые интересные письма Дед Мороз показал корреспонденту "Дни.ру".

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

"Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе рядовой Вадим Авдеев, военнослужащий войск воздушно-космической обороны, который в данный момент проходит службу в городе Мирный Архангельской области. Хочу попросить тебя, чтобы оставшееся время службы прошло как одно мгновение, чтобы я не заметил его и поскорее вернулся домой. И еще я бы пожелал новогодний презент в виде шоколадных конфет".

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

"Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе солдат срочной службы Давил Вошакидзе-Потапов. Я служу в селе Панино во Владимирской области... В подарок хотел бы получить нового замполита полка, который бы не устраивал контрольных построений в воскресенье".

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

"Дорогой Дедушка Мороз! Сижу я на камбузе боевой части и пишу тебе письмо. Хочу, чтобы ты сделал так, чтобы люди меньше болели и расстраивались на гражданке, чтобы жили дружно. Надеюсь, службу родине мы несем не зря и ты поможешь в нашем нелегком деле. А для себя попрошу BMW 740i. Прости, что так скромно, но я такой человек. Здравия желаю!  От всей души, матрос Колеоник".

"Дедуль, в нашей роте нет хорошей штанги. Пришли нам на Новый год новую в целях поддержания физической формы личного состава. Наша армия должна быть сильной!".

"Дедушка, в этом году с Новым годом могу поздравить только тебя – девушка на гражданке меня не дождалась, а родных у меня нет. Пришли нам в роту в новогоднюю ночь Снегурочку или другую красивую девушку, порадуй бойцов, пока сам подарки разносишь".

"Солдатам, которые мне пишут, по 18 лет, они же еще дети, считай, – говорит Дед Мороз. – Вот и просят меня о конфетах, сгущенке, новых телефонах и машинах. Хотя бывают такие письма, что, боюсь, моего волшебства не хватит для помощи – служивые жалуются на дедовщину и издевательства. Мне больно и горько читать подобные вещи".

Напоследок волшебник рассказал, как правильно обращаться к нему с новогодними желаниями: "Мне нравится, когда люди относятся ко мне не как к столу заказов, не требуют чего-то, а хотят здоровья близким, мира в своей стране, любви. Если все это будет, тогда и материальное приложится".

Автор: 18 ноября 2019, 13:59
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"Деды Морозы" разделись перед праздниками

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