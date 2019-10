Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 24 октября 2019 года

Это по-настоящему модная неделя. В столице открываются сразу два ключевых мероприятия сезона – Mercedes-Benz Fashion Week Russia и 25-я юбилейная Неделя моды Moscow Fashion Week. Но кроме этого еще очень много интересного. Подробности – в еженедельном обзоре "Дни.ру".

18 октября, пятница

В ЦВЗ "Манеж" проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В этом грандиозном мероприятии участвуют 14 стран, 170 дизайнеров и сотни журналистов. В пятницу пройдут показы: FASHIONTIME DESIGNERS (AnPer, Said Shah, Кукла Таня, Эфемерида DK), POLUNINA, SNIFF, LINUS LEONARDSSON, INNOMINATE, MAD DAISY MOSCOW, EXPATS COLLECTIVE (США – РОССИЯ), PRESENTATION | OTOCYON, ZA_ZA, RED SEPTEMBER, ELENA SOUPROUN и PIROSMANI. Также пройдут музыкальные сеты от DJ GROOVE и SABI MISS и MANRO. Помимо этого, будет работать лекторий с интересными встречами и мастер-классами. Посмотреть расписание можно здесь.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца будут показывать оригинальную версию знаменитого мюзикла на французском языке "Нотр-Дам де Пари" (Notre-Dame de Paris). Зрители смогут услышать такие композиции, как "Belle", "Danse mon Esmeralda", "Le temps des cathedrales" и другие хиты. Премьера постановки состоялась в Париже в 1998 году, после чего спектакль увидели более 12 миллионов человек в самых разных странах мира. За 20 лет существования мюзикла было сыграно более 4000 спектаклей в 20 странах. Спектакль был выпущен на 9 языках, в том числе на русском.

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Классика энерджи". Это проект Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", где будут исполнены бессмертные шедевры классической музыки в современном звучании, в стилях рок, латина, джаз, диско, кроссовер. Зрители услышат "Времена года" Вивальди, Пятую и Девятую симфонии Бетховена, "Танец Феи Драже" Чайковского, "Кармина Бурана" Орфа, "В пещере горного короля" Грига, "Половецкие пляски" Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди и Шопена.



В Большом зале Консерватории состоится концерт "Сергей Рахманинов. Шедевры". На сцену выйдет Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского и Никита Мндоянц (фортепиано). Прозвучат два шедевра композитора – Второй концерт для фортепиано с оркестром и оркестровая сюита Симфонический танцы.

19 октября, суббота

Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia завершат показы SERGEY SOROKA X ON COURSE, VERALETTA & DIAMOND KIDS, LA REDOUTE (включая коллаборацию с Кристель Коше, Франция), LEAF XIA (Китай), KRUZHOK, NASTYA NEKRASOVA, ZIAD NAKAD (Ливан), ROMAUVAROVDESIGN, FUTUREISNOWN, PRODUCT OF IMITATION, SERGEY SYSOEV, TIGRAN AVETISYAN. Музыкальные сеты отыграют Эллаи и Alina Grosu.

В "Зарядье" покажут оперу-буфф "Рабочий и колхозница". Это спектакль о любви, ревности и измене, где взята за основу история создания знаменитой скульптуры. По сюжету создатель скульптуры Вера Мухина наделяется сверхъестественными способностями. Она оживляет Рабочего и Колхозницу и ставит им строгое условие, несоблюдение которого может обернуться для них настоящей трагедией. Рабочий и Колхозница отправляются на Всемирную выставку в Париж. Но роковым моментом истории их любви становится знакомство с Марлен Дитрих и Пабло Пикассо.

В Крокус Сити Холле выступит австралийская певица Перукуа, исполняющая композиции в самых разных музыкальных жанрах. Перукуа родилась в музыкальной семье и получила джазовое образование, но после стремительного взлета к вершинам джазовой иерархии Сиднея и активного развития карьеры в Австралии в 90-х, она перенесла внимание на глубокие древние традиции, связанные с исцелением голосом. Артистка интегрировала в свою музыку элементы из соула, мелодий коренных американских индейцев, классической индийской музыки, ближневосточных мотивов и битов электронной музыки. Ее уникальный вокал способен растворять границу между исполнителем и аудиторией во время живых концертов.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет "Зверооперу". Это опера на основе басен И.А. Крылова, где герои-звери дружат и ссорятся, любят и враждуют, шутят, грустят, огорчаются, веселятся – и все это под великолепную музыку. Каждая из пяти предсталенных басен будет решена в особом музыкальном ключе: где-то как классическая русская опера, где-то как американский мюзикл или итальянская опера. Будет очень необычно и интересно.

20 октября, воскресенье

В Крокус Сити Холле выступит группа "Мельница" с программой "Мельница 2.0", приуроченной к двадцатилетию коллектива. За это время маленькие клубы сменились концертными залами и стадионами, акустическое звучание перешло в сторону рока, а от первоначального состава осталась только вокалистка Хелависа. Музыканты представят ретроспективный сет, который проведет слушателя по всему этому пути.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет балет Кирилла Симонова "Путешествия Гулливера" на музыку Алексея Ларина. Благодаря использованию новых современных технологий создается полная иллюзия того, что Гулливер на самом деле оказывается то среди лилипутов. 3D-mapping, использованный в оформлении спектакля, делает зрелище максимально правдоподобным. Все самые захватывающие сцены знаменитого сатирико-фантастического романа Джонатана Свифта с поразительной силой оживут на сцене музыкального театра. Лейтмотивом постановки стала тоска путешественника по его семье и дому, а финальная сцена встречи всей семьи является очень трогательной.

В Центральном Доме Актера покажут музыкальный спектакль для детей и взрослых "Ежик и ночные звезды" по книге Сергея Козлова "Сказки о Ежике и Медвежонке". Спектакль адресован детям, которые задают много вопросов взрослым и ставят даже самых мудрых из них в тупик. Он обращается и к подросткам, которые только начинают познавать мир взрослых и задумываться о нравственных и духовных ценностях. Он будет интересен тем взрослым, которые помнят свое детство.

21 октября, понедельник

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Анна Нетребко выступит на концерте памяти Дмитрия Хворостовского. На сцену выйдет оркестр Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Музыкальный коллектив и ряд солистов первой величины исполнят ряд великолепных композиций для детей. Как отмечают организаторы, зрителей ожидает самый сказочный и волшебный вечер, полный самых талантливых голосов страны. Помимо Анны Нетребко (сопрано) будут выступать Екатерина Губанова (меццо-сопрано), Юсиф Эйвазов (тенор), Лука Сальси (баритон) и Ильдар Абдразаков (бас).



22 октября, вторник



С 22 по 27 октября пройдет 25-я юбилейная Неделя моды Moscow Fashion Week. Первый подиум будет очень необычный, им станет Московский метрополитен, а именно станция "Деловой центр", на которой и пройдет показ концепт-стора "Секция". Молодые российские и иностранные дизайнеры представят коллекции, созданные специально для современных жителей мегаполиса. В показе примут участие известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, AMI, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, Our legacy, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei и многие другие. Подробное расписание мероприятий на все дни вы можете посмотреть здесь.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Куклы" по мотивам пьесы Хасинто Грау "Сеньор Пигмалион". Эпоха Великого Испанского театра подходит к концу, Мадрид живет ожиданием приезда блистательной труппы сеньора Пигмалиона. По слухам, его труппа лучшая в мире. Но его артисты – куклы. Каждая из них – уникальна, это идеальный актер, покорный создателю. Лица их светлы, движения легки, голоса чисты и прозрачны. Именно Мадриду, родине Пигмалиона, предстоит стать последним в череде рукоплещущих труппе городов…

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер – Юрий Симонов. В программе И. Штраус-сын: увертюра к оперетте "Цыганский барон", вальсы "Весенние голоса", "Розы с юга", "Жизнь артиста", "Императорский вальс", "Сказки Венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", польки "На охоте", "Под гром и молнию", "Да здравствует Венгрия", "Трик-трак".

23 октября, среда



В театре Todes покажут новый танцевальный спектакль "#Продолжение". Данный спектакль – это новая история о самых сильных человеческих чувствах, о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. Зрителей ждут фантастические костюмы, завораживающая музыка, отличный свет и, конечно же, высокопрофессиональная хореография.

В Школе современной пьесы покажут спектакль "В лунном сиянии". Это история девушки "не от мира сего", которая больше всего на свете хочет любить и быть любимой. Ее избранник – аферист, вор, уголовник, для которого она поначалу – не более, чем легкая добыча. Но чем дольше длится их общение, тем становится понятнее: он тоже одинок, ничто человеческое ему не чуждо, а значит ему, как и всем нам, необходима жалость, ласковое слово, тепло и привязанность.

24 октября, четверг

В Outlet Village Белая Дача стартует осенняя закрытая распродажа Private Sale. Посетители, участники программы лояльности, смогут приобрести одежду и аксессуары известных брендов с дополнительной скидкой 20%. Чтобы попасть на распрадажу, нужно успеть оформить карту OV Club на сайтах или в информационных центрах торговых комплексов. Среди участников акции такие бренды, как Sandro, Maje, Lacoste, Furla, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Geox, Л’Этуаль и многие другие.

В Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка "Союз молодежи. Русский авангард 1909 – 1914". Она посвящена творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века: Казимира Малевича, Ольги Розановой, Елены Гуро, Михаила Матюшина, Владимира Татлина, Павла Филонова, Иосифа Школьника, Михаила Ларионова и других. Всего экспозиция будет включать в себя порядка 80 произведений 35 художников. Также в музее откроется инсталляция Александра Бродского "Невавилонская библиотека". Отобрано ровно 1000 книг. Это проект, снова сводящий вместе составляющие того, что есть для нас "книга": ее предметность, тяжесть, цвет переплета, шелест страниц и их запах, та атмосферу спокойствия и зачарованности.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит Postmodern Jukebox. Это проект нью-йоркского пианиста и аранжировщика Скотта Брэдли, который с 2011 года выкладывающий на YouTube ретро-версии современных хитов. Сейчас на счету коллектива свыше миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков. Приукрасив джазовыми и свинговыми аранжировками начала XX века песни Radiohead, Леди Гаги, Кэти Перри и многих других знаменитых исполнителей приобрели совершенно новое звучание.

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла покажут иммерсивную оперу "Король Артур" по мотивам кельтских легенд с музыкой величайшего мастера раннего барокко Генри Перселла и молодого московского композитора Алексея Сергунина. Особенностью иммерсивного представления является стирание формальных границ между сценой и залом, вовлечение аудитории в происходящее. Целью подобных проектов мы видим создание той особой атмосферы сопричастности, в которой зрители и артисты выступают как единый творческий организм.

В кино выходит фильм "Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Герои первой части постапокалиптической зомби-комедии продолжают свое путешествие по руинам цивилизации. На этот раз они сразятся с новыми видами живых мертвецов, а также с другими выжившими. Более того, группу ждет серьезное испытание из-за внутренних противоречий.