Любовнице Тимати порезали голову

То, что Алена Шишкова активно занималась преобразованием лица и тела, ни у кого не вызывает сомнений. Чтобы понять, какой путь прошла бывшая девушка Тимати, чтобы обрести модную внешность, Dni.Ru поговорили с известным пластическим хирургом.

"Первое, что бросается в глаза – это ярко очерченные скулы и запавшие щеки. Достигнуть такого эффекта можно инъекционными способами, то есть введением различных филлеров. С помощью филлеров делается акцент на области скул, подбородка и нижней челюсти. "Западение" в области щек могло быть достигнуто и с помощью операции по удалению комков Биша, то есть жирового тела щеки. Но их удаление не всегда приводит к ярко-выраженному эффекту", – сказал пластический хирург Юрий Диков, просмотрев снимки модели.

Эксперт обратил внимание, на более поздние фотографии девушки. "Хвост брови стал более приподнятым, а это говорит о возможном выполнении эндоскопической подтяжки лба. Во время этой операции делаются небольшие разрезы в области волосистой части головы, выполняется отслойка тканей всего лба и кожа подтягивается наверх, – поделился подробностями хирург. – Важно не переборщить с этой процедурой, чтобы не получить неестественно удивленный взгляд, но в целом, если выполнить ее грамотно, то получается эстетичное преображение с открытым взглядом".

Если говорить о ринопластике, то, по словам Дикова, скорее всего, Шишкова прибегала к коррекции спинки носа – она стала более тонкой. "Это достаточно сложная операция, которая продолжается несколько часов и требует длительного восстановления. Полностью нос сформировывается через полгода", – отметил он. На фотографиях видно, что кончик носа стал более "вздернутый" и меньше по размеру. Это говорит о том, что, скорее всего, были проведены манипуляции с хрящами, с костными структурами и с перегородкой.

Кроме того, на поздних фотографиях появился достаточно выраженный объем губ. В то же время Шишковой удалось сохранить их эстетичную форму. Коррекция губ выполняется с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Если говорить о фигуре Алены, то заметно увеличение объема груди, с выраженным акцентом на верхнюю часть. "Не могу сказать, что Алена выглядит естественно – слишком большая грудь для такой хрупкой девушки. Но, видимо, она увидела свои идеальные формы именно такими", - добавил он.