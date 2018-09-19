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Любовница Тимати ждет ребенка

Тимати и Анастасия Решетова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Появилась информация, будто возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова беременна. По слухам, фигуристая красотка устала ждать свадьбы и предприняла активные действия.
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Как компетентно передает телеграм-канал "Антиглянец", Анастасия Решетова ждет ребенка от рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов). Говорят, что модель "устала ждать, когда в ее ушах зазвенит марш Мендельсона" и взяла инициативу в свои руки.

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Неизвестно, как к этой новости относится сам Тимати, а вот его мать Симона, которая нянчит внучку Алису (дочь Тимура и модели Алены Шишковой. – Прим.ред.), говорят, будет не в восторге. По слухам, женщина не в восторге от избранницы своего сына.

Впрочем, пока ни Тимати, ни Анастасия Решетова, ни Симона никак не прокомментировали информацию о ребенке. На фотографиях, которые регулярно выкладывает аппетитная модель на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Анастасия демонстрирует идеальную фигуру, даже не дающую намека на интересное положение.

О том, что Симона Юнусова и Анастасия Решетова так и не смогли найти общий язык, общественности стало очевидно, из комментария, оставленного матерью Тимати под очередным фото модели в социальной сети. Мать рэпера и владельца музыкального лейбла BlackStar поставила лайк под комментарием хейтера модели. Тот заявил, что сама Анастасия ничего не добилась, а ее успех связан только с достижениями Тимати.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Ранее Тимати и Анастасию поймали на обмане. В середине июля корреспонденту Dni.Ru удалось застать их в одном из модных ресторанов Москвы. Пара выглядела счастливой: оба вели непринужденную беседу и время от времени нежно касались друг друга, хотя до этого появилась информация об их расставании.

Автор: Наталья Аряева19 сентября 2018, 16:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

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