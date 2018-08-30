Любовницу Тимати застукали с 19-летним сыном миллиардера

Зазнобу Тимати Анастасию Решетову заподозрили в неверности рэперу. Якобы модель променяла татуированного с головы до пят музыканта на наследника олигарха.

Тимати и Решетова вместе уже три года. Артист и модель сошлись сразу после того, как рэпер расстался с матерью своего ребенка Аленой Шишковой. Однако в прессе постоянно муссируются слухи, что молодые люди изображают любовь, мол, их отношения только ради пиара.

Ни певец, ни его возлюбленная сплетни не комментируют. Они часто появляются вместе на светских раутах и сообща проводят отпуск. Недавно Тимати в компании Решетовой, своей экс-сожительницы Шишковой, мамы Симоны Юнусовой и дочери Алисы отдыхал в Сен-Тропе на фешенебельной яхте. В общем, молодые люди старательно поддерживают видимость отношений.

Меж тем 22-летнюю Анастасию все чаще стали замечать в компании наследника миллиардного состояния Сергея Саркисова-младшего. В середине июля она вместе с 19-летним юношей отдыхала в Ницце. Однако тогда многие решили, что у сына олигарха роман с подругой Решетовой – 35-летней актрисой Натальей Рудовой. Но эти предположения не подтвердились. А на днях невесту Тимати вновь застукали в компании Саркисова-младшего.

Добавим, что Сергей – завидный жених. Он наследник главы компании "РЕСО-Гарантия". Сергей Саркисов-старший уже больше восьми лет занимает первые строчки в рейтинге Forbes. Его состояние составляет 750 миллионов долларов. Сын бизнесмена получает образование в одном из престижнейших российских вузов – МГИМО. На пары юноша приезжает на небесно-голубом Bentley, а зимние каникулы проводит в Куршевеле вместе с друзьями.