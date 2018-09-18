Все звезды выступят на Реальной премии MusicBox-2018

Реальная Премия группы телеканалов MUSICBOX ежегодно собирает под одной крышей топовых исполнителей российской и зарубежной эстрады, лучших ведущих и деятелей культуры. С каждым годом масштабы шоу поражают публику все больше и этот раз не станет исключением.

Зрители события уже смотрели легендарный "мюзикл", получали "еще больше красок" и даже, совершили полет в "музыку вселенной". В этом году темой шоу станут путешествия. Вместе с артистами вы сможете посетить каждый волшебный уголок земного шара, не выходя из зала. Окунуться в невероятную атмосферу разных стран мира легко, достаточно просто купить билет на Реальную премию MusicBox-2018.

Выступление каждого из артистов на Шестой реальной Премии 2018 останется в памяти зрителей надолго. Только самые известные хиты российской эстрады, профессиональные танцевальные коллективы, невероятные декорации и чистый звук.

Для гостей Шестой Реальной Премии MusicBox-2018 выступят: Ани Лорак, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Ольга Бузова, Artik&Asti, Ночные Снайперы, Дима Билан, LOBODA, Jah Khalib, Стас Костюшкин, Макс Барских, Kerria, Димаш, Слава, Лолита,Seeya, Maruv, Градусы, Кравц, Ирина Круг, Ёлка, Жасмин, Полина Гагарина, Мари Карймбрери и многие другие.

Отправиться в турне #НАВОЛНЕМУЗЫКИ и вспомнить какой разной может быть музыка, вы сможете на Шестой Реальной Премии MUSICBOX 2018, которая пройдет 30 сентября в Crocus City Hall. Прикоснитесь к легенде уже сейчас.



