Как пережить возвращение из отпуска

Долгожданный отпуск рано или поздно заканчивается, наступает пора возвращаться домой. Кажется, что после хорошего отдыха силы восстановлены, организм оздоровился, настроение на высшем уровне, а иммунитет окреп до такой степени, что никакие недуги не потревожат еще долго. Однако, вернувшись к прежнему образу жизни, многие чувствуют неприятные симптомы – усталость, апатию, слабость, лихорадочное состояние, повышение температуры тела, расстройство желудочно-кишечного тракта, насморк или боль в горле.

Подобные недомогания говорят о том, что происходит реакклиматизация – повторное приспособление к ранее привычным условиям после временного пребывания в другой климатогеографической зоне. Как избежать постотпускной акклиматизации и что предпринять, если она случилась, Dni.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Осторожность в самолете. Авиаперелет может стать причиной обострения хронических заболеваний. Перепады давления при взлете и посадке опасны для людей с сердечнососудистыми недугами, а также могут быть чреваты для страдающих диабетом и беременных женщин. Длительная неподвижность в салоне самолета нарушает кровообращение в конечностях. Даже у здоровых пассажиров во время перелета может возникнуть учащенное сердцебиение, нехватка воздуха и головокружение. Обезопасить себя от подобных проблем можно, предварительно приняв успокоительные лекарственные препараты, и как следует, выспавшись перед полетом. Стоит категорически избегать алкоголя накануне, во время и после перелета.

Включаться в работу плавно. По возможности, входить в рабочий ритм лучше заранее, вернувшись из отпуска за пару дней до того, как необходимо приступить к своим обязанностям. Это поможет организму адаптироваться после поездки, восстановить силы и придти в себя. Начинать работу нужно постепенно, не нагружая себя сразу и по полной программе. Таким образом, удастся избежать резкого перенапряжения, которое может сразу перечеркнуть приятные впечатления от отдыха.

Ограждать себя от переохлаждения. После отпуска, когда организм особенно уязвим и восприимчив к простуде, необходимо избегать сквозняков и нахождения под кондиционерами и вентиляторами, которые охлаждают офисы. Если нет возможности скрыться от слишком холодного потока воздуха, стоит утеплиться, повязав на шею платок и накинув на себя кофту или пиджак. Это убережет от внезапной простуды и других неприятных последствий.

Беречь желудочно-кишечный тракт. После посещения других стран с непривычной для желудка пищей, необходимо дать организму немного времени для перехода к прежнему рациону. Не стоит жадно набрасываться на пельмени, борщи и жареную картошку, изголодавшись по любимым блюдам. Возвращаться к привычному питанию нужно постепенно, не нагружая желудочно-кишечный тракт. Необходимо на какое-то время сделать акцент на легких бульонах, овощных салатах без майонеза, отварном мясе, кашах и кисломолочных продуктах. По прибытии в родные пенаты нездоровиться может даже от смены питьевой воды, так как в разных регионах ее состав различается. Если беспокоят диарея, дискомфорт и тяжесть в желудке, повышенное газообразование, во время еды необходимо принимать ферменты, которые помогут улучшить пищеварение. Не лишним будет пропить препараты, восстанавливающие микрофлору кишечника.

Купировать "насморк отпускника". Боль в горе, текущий нос, повышение температуры и лихорадочное состояние считаются вполне нормальной реакцией на возвращение из отпуска. Не нужно прибегать к драконовским мерам в виде антибиотиков. Для того, чтобы справиться с подобными симптомами, достаточно попить отвары шиповника, клюквы, брусники, чай с медом, имбирем и лимоном, в течение трех дней принимать витамин С, а также, перед сном сделать расслабляющую ванну с эфирными маслами, выпив на ночь стакан молока с медом. Для борьбы с насморком подойдут детские сосудосуживающие капли в ограниченном количестве, а промыть горло и носовые пазухи можно антисептиками на водной основе. Чеснок в пищу в этом случае также будет очень кстати.

Позаботиться об иммунитете. После интенсивного отдыха организм испытывает немалый стресс. Удар по иммунитету наносят чрезмерные нагрузки в отпуске в виде долгих переездов, походов, экскурсий, излишеств, большого количества еды и спиртных напитков. Поэтому первые дни дома нередко омрачены различными неприятностями – разбитостью, бессонницей, плохим настроением, подавленностью и недостатком энергии. В первую очередь, необходимо восстановить режим сна, полноценно выспавшись. Для повышения тонуса, также, можно принять настойку женьшеня или китайского лимонника. Важно избегать приема алкоголя в первое время по возвращении домой. Эффективным средством для восстановления иммунитета станет контрастный душ и расслабляющая ванна с успокаивающими травами на ночь. Закрепить результат поможет посещение бани или сауны.