Главные события Москвы 6 по 12 июля 2018 года

Если вы думаете, куда бы сходить в ближайшие дни, Dni.Ru с удовольствием помогут вам определиться в выборе и расскажут о самых интересных столичных событиях ближайшей недели.

6 июля, пятница

В Парке Искусств Музеон завершит свою работу Международный Фестиваль Cадов и Цветов Moscow Flower Show. Напомним, в этом году тема фестиваля – "Садовый театр". Мастера ландшафтного искусства из 9 стран и 10 регионов России показывают свои уникальные авторские сады на театральную тему. Мероприятие продлится до 8 июля, поэтому у желающих еще есть шанс туда попасть. В последний день фестиваля состоится концерт участницы пятого сезона музыкального шоу "Голос" Сони Берия, а также пройдет большая распродажа растений.

В Outlet Village Белая Дача проходит интересное спортивное мероприятие – серия бесплатных спортивных тренировок. Каждые выходные любой желающий может посетить открытые занятия от самых популярных студий и клубов Москвы. Тренировки под руководством фитнес-инструкторов будут проходить каждую субботу и воскресенье с 10 до 15 часов. Бесплатные тренировки продлятся до 1 сентября.

7 июля, суббота

В саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль Chess & Jazz. Это джазовое lifestyle-мероприятие объединит в себе выступления российских и зарубежных джазовых артистов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и гастрономические проекты. Хедлайнером фестиваля станет многократный лауреат премии "Грэмми" Си Ло Грин (CeeLo Green), который впервые приедет в Россию. Также на сцену выйдет еще одна мировая звезда – исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) с группой The Funk Apostles. Еще одно интересное выступление – звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомом The Return. На фестивале будут проходить лекции и дискуссии с лидерами арт– и бизнес-индустрии и специальное пространство для игры в шахматы, где пройдут турниры для всех желающих, а также мастер-классы от настоящих гроссмейстеров. После выступления хедлайнера Си Ло Грина будет открыта специальная зона "Россия-Хорватия", где будет на большом экране транслироваться футбольный матч.

В Главclub green concert выступит группа "Маша и Медведи". Давным-давно коллектив под руководством Марии Макаровой "выстрелил" хитом "Любочка" и свой дебютный альбом "Солнцеклеш". После второй пластинки группа надолго отправилась в инактив. Но вот музыканты вновь воссоединились и выпустили третью пластинку "Без языка", и стали гастролировать. На грядущем концерте "Маша и Медведи" обратится к корням и отпразднует двадцатилетие своей первой пластинки.

В музее-заповеднике Горки Ленинские стартует IV Международный фестиваль "Джазовые сезоны". В первый день мероприятия состоится выступление вокалиста и пианиста из Швеции Джоны Нильссона (of Dirty Loops). Также выступят группа "Leonid & friends", певец Elliott (США) и Квартет Олега Бутмана, Квартет Айка Григоряна. А в воскресенье выступит этно-джаз проект Van Quartet (Армения), "Число Пи", Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также квартет Телониуса Монка и Кармине Карузо, Амброуз Акинмусир (США). В финале состоится выступление Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Гости не останутся и без футбола – специально будет установлен экран для просмотра.

8 июля, воскресенье

В "Аптекарском огороде" под открытым небом Государственный духовой оркестр России будет исполнять лучшие саундтреки из голливудских кинофильмов. Для гостей звучат произведения Дж. Гершвина, Г. Манчини, Г. Миллера, Л. Андерсена, Х. Циммера и Дж. Уильямса. Организаторы призывают на случай не слишком теплой погоды захватить с собой теплые пледы и термосы с горячим чаем.

На Сцене на воде Зеленого театра ВДНХ пройдет концерт певицы Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF. Чарующему вокалу Мерабовой подвластно, кажется, практически все – и фьюжн, и фанк, и блюз, и авангард. На счету у проекта MIRAIF уже несколько успешных студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы, а также участие в проекте "Голос" – исполнение Мариам бессмертного хита Georgia On My Min стало одним из сильнейших номеров всех сезонов. Что прозвучит в исполнении Мерабовой на воскресном концерте, пока держится в тайне, но организаторы обещают - поклонники точно останутся довольны.

9 июля, понедельник

Летние балетные сезоны в РАМТе продолжаются. В понедельник публика увидит балет "Спящая красавица". Это произведение уникально своей способностью воскрешать золотой век правления Людовика XIV. Балет считается шедевром классики, впервые поразившим зрителей в 1890 году. По сей день он остается популярным. Музыка, написанная Чайковским по просьбе князя Всеволожского, представляет собой одну из самых светлых партитур композитора, воплощая его мечту об идеальном мироздании.

10 июля, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут комедию "Карнавальная шутка" Валерия Беляковича по мотивам комедии Карло Гольдони "Трактирщица". Добро пожаловать на карнавал во Флоренцию. В самой знаменитой гостинице, у очаровательной хозяйки Мирандолины, живут в атмосфере веселья и кокетства, игры и шуток. Кавалер Рипафратта встречает прекрасную даму, и в веселом шуме вдруг звучаи слова настоящей любви. Окажутся ли герои готовы к испытанию чувствами или выберут привычную праздность.

В "Школе современной пьесы" покажут совместный с мастерской ГИТИСа Иосифа Райхельгауза проект – спектакль "Фрейд". Постановка освещает жизнь и творчество великого австрийского психоаналитика, психиатра и невролога. В основе театрального проекта лежат ключевые биографические события, которые повлияли на личность Зигмунда Фрейда. Он любил казаться строгим и непорочным, недоступным для обычных искушений. Он стремился быть воплощением благородного рационализма, но в нем всегда присутствовала тень более уязвимого человека.

11 июля, среда

В "Союзе Композиторов" в рамках проекта "Flamencura" выступит вокалистка, обладательница титула "Голос Фламенко России" Татьяна Шишкова с программой "Flamenco Poemas". Рояль и гитара – Алексей Стародубцев, контрабас – Максим Сомов, кахон, перкуссия – Сергей Коняев. Для зрителей – это отличная возможность проникнуться атмосферой солнечной Испании и получить ни с чем не сравнимое удовольствие.

12 июля, четверг

В Концертном зале на Новом Арбате выступит Наргиз с программой "Вдвоём". Наргиз – певица и музыкант, яркая участница телепроекта "Голос" с необычной внешностью, артистка продюсерского центра Максима Фадеева. В сет войдут известные хиты и совсем новые композиции.

В кино выходит боевик "Небоскреб" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. Высоченный хайтек-небоскреб постагла огненная катастрофа. И теперь только бывший агент ФБР, а нынче спец по безопасности Уилл Форд в состоянии спасти обитателей здания.