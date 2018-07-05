В России одобрили дорогие билеты в Крым

Массового необоснованного повышения цен на авиабилеты в Крым нет. К такому заключению пришли после соответствующей проверки в Федеральной антимонопольной службе.

ФАС продолжает проверку. Однако по предварительным результатам ведомство сделало вывод, что стоимость авиаперелета в Крым вполне обоснована, сообщил глава службы Игорь Артемьев.

"Мы пока в своем заключении сказали, что в большинстве своем не видим необоснованного повышения цен на билеты. Но проверка продолжается в отношении отдельных авиакомпаний, которые подняли тарифы выше, чем соответствующие средние значения", – заявил руководитель ФАС.

С просьбой разобраться с завышенными ценами на билеты в Крым обратился в службу глава республики. Сергей Аксенов привел в пример авиабилеты из Москвы в Сочи: время в пути составляет 2 часа 25 минут, и стоит этот перелет 8 тысяч рублей. При этом билет Москва – Симферополь, при таком же времени перелета, стоит 30 тысяч рублей.

Артемьев, в свою очередь, сообщил, что по направлению Москва – Симферополь были и билеты по "плоским" тарифам, за 5 тысяч. Однако все они были раскуплены за три дня. А граждане, которые решились приобрести билет менее чем за три месяца до поездки, столкнулись уже с другими ценами – в 10-12 тысяч и выше, передает радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, что "плоский" тариф – это тариф с фиксированной ценой авиабилетов. Она не зависит от даты покупки и сезона и действует в течении всего года. Приобретенные по нему билеты дешевле, но их нельзя сдать или изменить дату поездки.