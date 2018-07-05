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Lifestyle

Развод от "Натали Турс": что делать брошенным туристам

Фото: GLOBAL LOOK press/Christoph Schmidt
Из-за проблем у туроператора "Натали Турс", который начал аннулировать все забронированные и оплаченные туры, пострадали тысячи клиентов. Эксперты рассказали, как поступить людям, попавшим в неприятную ситуацию.
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Президент компании Владимир Воробьев уже высказался о компенсациях туристам, однако его слова не вызвали доверия у граждан. "Мы работаем над тем, чтобы все туристы, попавшие в эту ситуацию, так или иначе получили от нас компенсацию в полном объеме. Будут различные механизмы для этого начиная с завтрашнего дня предлагаться", – невнятно объяснил он.

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В сложившейся ситуации брошенным туристам необходимо прежде всего полагаться на самих себя. Эксперты поделились ценными советами, которые помогут выйти из неприятной ситуации.

По словам специалистов, аннулирование туров – не самый плохой вариант. Это не означает, что компания прекращает деятельность.

Если бы в "Натали Турс" объявили, что больше вообще не работают, был бы задействован специально разработанный и прописанный механизм компенсации. Однако в данный момент туристам придется или соглашаться на то, что предложит компания, или идти в суд.

В последнем случае граждане могут доказать, что массовая аннуляция туров является фактически прекращением деятельности организации. Тогда компенсации обязуется выплачивать страховщик, пишет Life.ru.

Если "Натали Турс" столкнется с еще большими сложностями и объявит о прекращении деятельности, то к делу подключится компания "Ингосстрах". Известно, что деятельность туроператора застрахована на 50 миллионов рублей.

Туристам, которые уже улетели на курорт, за дальнейшее пребывание в отеле и обратный билет придется платить заново. В таком случае нужно обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Организации платят большие взносы, чтобы при наступлении такого случая она помогла клиентам, передает Пятый канал.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор также составил рекомендации для путешественников, которые столкнулись с проблемами из-за приостановки деятельности "Натали Турс". После возвращения домой граждан призывают обратиться в страховую организацию или к банковскому гаранту, указанному в договоре. Заявку обязаны рассмотреть за 30 дней, передает РИА ФАН.

На данный момент известно, что туроператор "Натали Турс" уже начал выплачивать компенсации клиентам по несостоявшимся поездкам. Сообщается, что на это было выделено 800 тысяч рублей.

В качестве частичной компенсации туристы могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Более того, компания предлагает пострадавшим гражданам гарантийное предоставление туристических услуг в будущем.

Автор: Михаил Вштанов5 июля 2018, 13:13

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