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Lifestyle

Каким женщинам достаются "принцы"

Фото: GLOBAL LOOK press
Люция Сулейманова

Люция Сулейманова блогер

 Кандидат психологических наук, клинический психолог, управляющий партнер Центра образовательной кинесиологии, автор и ведущая тренингов «Ловушки любви», «Чувства, которые мы выбираем», «Жизнь после предательства», «Семья и как в ней уцелеть» и других авторских программ. Эксперт федеральных телеканалов по вопросам психологии отношений в семье и бизнесе.
У родителей современных девиц на выданье одной проблемой меньше по сравнению с предыдущими поколениями отцов, а главное – матерей. Сегодня никто не боится, что дочь рано "выскочит замуж" или, не дай Бог, "принесет в подоле". Боятся совершенно другого – что совсем не выйдет замуж или, что еще ужаснее, приведет в дом "нищеброда" – это уже устоявшийся жаргонизм у охотниц за женихами. 
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Едва ли не с пеленок заботливые мамы и бабушки внушают девочкам, что их задача – найти и влюбить в себя принца. Самого, что ни на есть настоящего – с дворцом на Рублевке или замком в Европе. Или, если чуть снизить планку, с особняком в местной "долине нищих". А такие микрорайны есть в каждом российском городе, отмеченном на карте. А что же девушка? Впитав с молоком матери установку, она отправляется на охоту за принцами… И часто, очень часто терпит крах… Почему это происходит, и как, все же, сегодня Золушке попасть во дворец?

Начнем с того, что нарушается главное условие вечной, как мир, истории. Ведь биография Золушки – она про любовь, а не про обогащение, выход на более высокий социальный уровень, а то и "рейдерский захват" дворца. Любовь – это чувство, а чувства – это наша энергия, которая дает нам силу преодолеть любые трудности и препятствия на пути к цели и счастью. Уже доказано исследованиями, что только на волне переизбытка чувств и энергии человек может прыгнуть "выше себя", выйти на новый уровень.

Фото: GLOBAL LOOK press

Есть такое понятие – энергетический потенциал. Когда он высокий, ты поднимаешься вместе с ним. Но вот незадача… Как раз у истинной Золушки нет задачи "подняться". Она ищет любви и поддержки. Ее семья, а мы ее помним – это безвольный и добрый отец, капризные эгоистичные сестры и злая несговорчивая мачеха, и вот эта "компания" толкает Золушку на поиски любви и тепла. Кстати, всегда только от семьи зависит, что именно будет искать человек в жизни… Если уж вспомнили про мачехиных дочек, то они будут искать обогащения и внимания к своим персонам. Потому, что самой мачехе всегда всего мало, ее задача – получить максимум.

Интересный факт, какой бы неприятной нам не казалась мачеха в сказке, в жизни такие типажи многим гораздо ближе, чем Золушка. Потому что они понятнее. И с мачехой не страшно, потому что, если нам надо выжить, мачеха что-нибудь обязательно придумает, решит все текущие задачи и поможет преодолеть кризис. Но если человеку плохо, тоскливо, грустно, если ему нужна моральная поддержка, он ищет свою Золушку. Но, по иронии судьбы, может оказаться в надежных руках одной из мачехиных дочек…

Вообще, моя многолетняя практика говорит о том, что самое важное – понять, кто ты на текущий момент? И тогда станет ясно, кто нужен тебе. Из историй клиентов я вижу, как люди теряют свой потенциал на том, что у них изначально неверные установки, они неправильно строят свою жизнь или живут, как на пустом месте, не пользуясь ресурсами, которыми уже обладают.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что касается Золушки, то у нее вообще нет никаких амбиций – перечитайте внимательно сказку… И это очень плохо. Возможно, она правдами и неправдами проберется во дворец, очарует принца. А кто такой принц? Это мальчик, который, как и Золушка, вырос без материнской любви. И она даст ему то, что он ждал много лет – много любви и тепла. А что потом? Принца нужно вести за собой, потому что у него у самого не хватает энергии на решительные шаги. Но Золушка не ведущая в этом тандеме, она исполнитель. Поэтому вскоре прискучит будущему королю. И вот на этом этапе ему больше принесет пользы мачехина дочка, а то и сама мачеха.

В этой истории, я не устану повторять, нет положительных и отрицательных героев. Они все – самостоятельные "боевые" единицы, которые необходимы в определенные этапы жизни. У каждого – своя роль и своя задача. А мы все еще считаем мир черным или белым, так как воспитаны на категоричности. У каждого из нас в разной ситуации – разные роли. Если мы поймем, прочувствуем это, встреча с принцем будет неизбежной, а главное – своевременной. И навсегда. Потому что повзрослевшая Золушка перестанет работать на других, она будет работать на себя, на свое будущее.

Отдельно хочу подчеркнуть важную мысль: Золушка – это не та, которая пашет, а та, на которой пашут. В отличие от мачехиных дочек, которые как раз преуспели в том, чтобы направлять энергию на решение своих проблем чужими руками. Пожалуй, стоит предостеречь потенциальных Золушек, которые вдруг могут подумать, что пик "карьеры" этой героини – стать крестной Феей, которая может все. Нет, это одна из самых неблагодарных ролей. По сути, Фея – это постаревшая Золушка, которая по-прежнему исполняет чужие желания. И вот у нее мало шансов обрести личное счастье, потому что прекрасную женщину в ней со временем перестают замечать. Как говорится – выводы делайте сами, дорогие Золушки.

31 июля 2018, 17:44

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