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Lifestyle

Топ-6 бюджетных туров по самым красивым местам планеты

Фото: GLOBAL LOOK press/Jacek Sopotnicki
Вы наверняка видели подборки самых красивых мест на Земле: лазурная вода на Мальдивах, пляжи Белой гавани в Австралии, соляная пустыня в Боливии. Но стоит начать планировать путешествие, чтобы увидеть эту красоту своими глазами, как становится ясно: бюджет* на поездку превышает все разумные пределы. Что делать? Выбирать более экономичные варианты!
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Вместе с сервисом путешествий OneTwoTrip Dni.Ru составили список красивых мест, путешествие в которые обойдется не слишком дорого, а впечатлений получите не меньше, чем в Китае или Мексике.

До 20 000 рублей

Фото: ruskeala.info

Горный парк "Рускеала", Карелия, Россия

Билеты на поезд Москва – Санкт-Петербург: от 1016 рублей в одну сторону

Билеты на поезд Санкт-Петербург – Сортавала: от 605 рублей в одну сторону

Гостиница на 1 человека на 5 ночей в Сортавале: от 2400 рублей

Раньше в карьере, главной достопримечательности парка, добывали мрамор, которым облицованы многие исторические здания в Санкт-Петербурге, в том числе Исаакиевский собор. В середине XX века карьер закрыли и затопили, и сегодня на этом месте – красивейший искусственный пруд с мраморными берегами и прозрачной изумрудной водой. По вечерам в пятницу и субботу включают подсветку. Для любителей прогулок вокруг карьера расположена экскурсионная тропа, по которой весь парк можно обойти примерно за полтора часа.

Если хотите получше рассмотреть красоту, возьмите лодку и проплывите на ней через мраморные гроты. При желании можно спуститься в штольню – вертикальную шахту, в которой добывали мрамор. Вход туда свободный, без сопровождения гида.

Еще стоит посмотреть на Рускеальский провал, который возник в 60-е годы XX века из-за взрывов на соседних карьерах. Спуститься в провал можно по специальной веревке, спуск обойдется в 1000 рублей. После спуска пройдете по тоннелю и попадете в самый центр выработки мрамора. Учтите, что в провале холодно: лед там не тает даже летом.

Не забудьте также посмотреть на Рускеальские водопады, расположенные в двух километрах от парка.

Как добраться: из Москвы до Сортавалы прямого пути нет, нужно ехать через Санкт-Петербург (подойдет любой поезд или самолет, но поездом дешевле). В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале покупайте билеты на поезд "Санкт-Петербург – Костомукша", он ходит только по средам и пятницам. Вам нужно сойти на станции "Сортавала".

Из Сортавалы до Рускеалы ходит рейсовый автобус. Пункт назначения этого автобуса – Вяртсиль, в Рускеале у него остановка.

Фото: wikipedia.org

Озеро Рица, Абхазия

Авиабилеты Москва – Сочи: от 10 039 рублей

Гостиница на 1 человека на 5 ночей в Гагре: от 2169 рублей

Высокогорное озеро Рица – одно из самых известных достопримечательностей Абхазии. Озеро сказочно красивое: зеленоватая вода настолько чистая и прозрачная, что дно просматривается аж на 10 метров. Правда, купаться в озере нельзя: опасно, да и вода слишком холодная. Чтобы полюбоваться Рицей, можно взять катамаран, а для любителей рыбалки организованы специальные места.

По пути к озеру вы увидите еще несколько красивых природных достопримечательностей, например, Голубое озеро, цвет которого полностью соответствует названию. По легенде, вода отражает цвет глаз старца, жившего в пещере неподалеку. Он пустил на ночлег разбойников, которые его убили, после чего вода и приобрела странный оттенок. А если отбросить легенды, все дело в лазурите – голубом камне, покрывающем дно.

У дороги на Рицу также есть два водопада — Девичьи слезы и Мужские слезы. Первый совсем маленький, всего несколько ручейков, текущих из скалы. Второй – больше и выше. Можно заехать и на еще один водопад, Гегский, где снимали финальную сцену из советского фильма про Шерлока Холмса, но попасть туда получится только на внедорожнике.

Как добраться: для начала нужно добраться до Адлера или Сочи — туда летают регулярные рейсы из Москвы. Если есть возможность, дальше удобнее всего взять машину или такси – общественный транспорт из Адлера до озера не ходит. Еще один вариант – экскурсионный автобус, билет на который обойдется в 800-1000 рублей.

Если хотите добраться подешевле и общественным транспортом, придется ехать из абхазского города Гагра. Там же можно и остановиться на ночлег. Летом из Адлера в Гагру три раза в день ходит электричка. Время в пути – порядка двух часов. Из Гагры на озеро идут маршрутки или туристические автобусы. Регулярный общественный транспорт туда не ходит. А удобнее всего, конечно, ехать на машине. Дорога до Рицы идет по ущелью горной реки, поэтому не менее красива, чем само озеро.

Еще один вариант – сесть в Сочи на автобус №173, который останавливается прямо напротив выхода из аэропорта. На нем доедете до границы (Псоу), где пройдете паспортный контроль, а после КПП увидите на стоянке множество пассажирских автобусов и маршруток, которые везут туристов до Гагры и других курортных городов.

До 30 000 рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Siepmann

Олюдениз, Турция

Авиабилеты Москва – Даламан: от 18 979 рублей

Гостиница на 1 человека на 5 ночей в Олюденизе: от 3671 рублей

Курорт Олюдениз, название которого с турецкого языка переводится как "мертвое море", ничем не похож на своего израильского коллегу. Турецкое море живое, яркое и невероятно живописное, а слово "мертвое" в названии в данном случае используется в значении "спокойное". Едут сюда, чтобы купаться в лагуне, лежать на пляже с белоснежным песком и летать на параплане с горы Бабадаг, которая возвышается над курортной деревней. К югу от деревни расположен природный заповедник и красивейшая укромная бухта.

Пляжи в Олюденизе песчано-галечные: около лежаков песок, а у воды – крупная круглая галька. Эти пляжи считаются самыми красивыми в Турции, получают "Голубые флаги" и регулярно входят в рейтинги лучших пляжей мира – и неудивительно. Море здесь нереального яркого бирюзово-голубого цвета, а природа вокруг поражает своей красотой. Всего пляжей три – Бельджекиз, Лагуна и Кидрак. Самый протяженный – Бельджекиз, а самый популярный – Лагуна, он переходит в песчаную косу. На косе расположена территория заповедной зоны, а пляжи в глубине залива – частные, некоторые из них принадлежат отелям.

Национальный парк и Голубая лагуна привлекают множество туристов. Заповедник окружен соснами, а в самой лагуне вода очень соленая, чистая и настолько теплая, что тут можно купаться и зимой. Здесь довольно мелко и не бывает волн – идеальное место для семей с маленькими детьми.

Как добраться: в курортный сезон из Москвы в Даламан летают чартеры. Есть также регулярные рейсы через Стамбул.

Из Даламана в Олюдениз общественным транспортом добраться можно только через город Фетхие. Сначала нужно сесть в автобус (рейсы выполняют компании Havas и Muttas). Расписание движения обычно подстроено под график прилетов самолетов. Автобусная остановка расположена у входа в терминал. Билет обойдется в 4 евро, время в пути – чуть больше часа.

В Фетхие автобус высадит вас на автостанции, но в Олюдениз нужно ехать не оттуда, а от торгового центра Эраста, который расположен неподалеку. От центра на курорт каждые 15-20 минут стартуют микроавтобусы-долмуши. За 2 евро и 25 минут пути эта турецкая маршрутка домчит вас до Олюдениза.

Фото: GLOBAL LOOK press/gsPhoto

Семь Рильских озер, Болгария

Авиабилеты Москва – София: от 20 769 рублей

Гостиница на 1 человека на 5 ночей в окрестностях Рильского национального парка: от 3051 рублей

Природная жемчужина Болгарии, высокогорные Рильские озера находятся на высоте 2100-2500 метров над уровнем моря. Пейзаж вокруг неземной: зелени не слишком много, в основном горы – и, конечно, чистейшая вода, в которой отражается небо. Озера ледниковые, так что вода очень холодная: руку не получится продержать и минуту. В общем, о купании речи не идет.

В парке есть несколько трекинговых маршрутов — как длинных, так и однодневных. За день можно легко обойти все озера. В основную систему Рильских озер включены семь – Рыбное, Долгое, Трилистник, Близнецы, Почка, Глаз и Слеза. Слеза – самое высокое и чистое, вода такая прозрачная, что позволяет видеть далеко вглубь. Озеро Глаз идеальной овальной формы. Озеро Почка по форме напоминает этот орган, а берега у него самые крутые из всех озер группы. Близнецы – самое большое озеро в парке. Трилистник тоже носит такое имя из-за формы; это озеро с самыми низкими берегами. Самое мелкое озеро – Рыбное, а ниже всех расположено Нижнее. В нем собираются воды, вытекающие из других озер, и берет начало речка Джерман.

За озерами лежит путь наверх, в горы. За 8-9 часов по нему можно дойти до Рильского монастыря.

Как добраться: из Москвы до Софии летают регулярные рейсы, а вот дальше путь непростой: Рильские озера не относятся к популярным туристическим местам, и добираться на общественном транспорте до них придется с пересадками.

Удобнее всего ехать поездом. На центральном вокзале Софии возьмите билет до Дупницы. Туда отправляется 9 поездов ежедневно. Из Дупницы нужно будет доехать до Сапарева-Бани на автобусе, а оттуда найти попутку или такси до Паничище – это ближайшее поселение к Рильскому парку.

Можно сразу сесть на автобус из Софии до Сапарева-Бани, но он ходит всего 1 раз в день.

До самих озер удобнее всего добираться на кресельном подъемнике от хижины "Пионерская", которая находится недалеко от Паничище. Подъемник работает с 9:00 до 18:00, на спуск желательно вернуться к 17:00. На подъемнике до озер примерно полчаса езды. Можно дойти и пешком, но пара километров до озер займет несколько часов.

До 40 000 рублей

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Williams – Funkystock

Озеро Блед, Словения

Авиабилеты Москва – Любляна: от 20 875 рублей

Гостиница на 1 человека на 5 ночей в Бледе: от 9731 рублей

Озеро Блед расположено у подножия Юлианских Альп на высоте 500 метров над уровнем моря. Оно подпитывается горячими источниками, но вода здесь не слишком теплая: летом прогревается максимум до +24°C. Тем не менее, любителей купаться в сезон (с июля по сентябрь) достаточно. На озере есть два городских пляжа – оборудованный (вход напротив отеля "Парк") и необорудованный (напротив отеля "Вилла Блед").

Воду из источников также подают в бассейны при отелях, так что помимо красот природы вы можете получить полноценный спа-уход. Посреди озера расположен живописный искусственный островок с настоящей средневековой церковью.

Природа здесь кажется нетронутой цивилизацией: озеро кристально чистое, окружено лесами. Туристы приезжают в основном на термальные курорты и осматривать достопримечательности городка, но в Бледе есть, чем заняться, и любителям активного отдыха. В холодные зимы озеро становится огромным естественным катком, а летом можно взять напрокат лодку или каноэ, порыбачить, покататься по берегам на велосипеде или поиграть в теннис. Есть здесь даже гольф-клуб, который считается одним из лучших в Европе. Он открыт с марта по ноябрь.

Как добраться: из Москвы в Любляну круглый год летает несколько регулярных рейсов. Город Блед, стоящий на одноименном озере, расположен всего в 32 километрах от аэропорта Любляны, и если взять такси или арендовать машину, дорога займет всего 25-30 минут.

Общественный транспорт до Бледа ходит с пересадками. В аэропорту вам нужно будет сесть в автобус до городка Крань, а затем в Крани пересесть на автобус до Бледа. Автобусы на обеих частях маршрута ходят каждый час, весь путь займет примерно час без учета пересадки и времени ожидания.

Если вы едете до озера из Любляны, можно выбрать автобус или поезд. Оба вида транспорта идут до Бледа без пересадок.

Фото: GLOBAL LOOK press/Marcus Siebert

Плитвицкие озера, Хорватия

Авиабилет Москва – Загреб: от 18 804 рублей

Гостиница на 1 человека на 5 ночей в районе Плитвицких озер: от 11 014 рублей

Плитвицкий национальный парк – одно из самых красивых природных достопримечательностей Европы. В 1979 году этот лесной комплекс и система из 16 взаимосвязанных озер были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озера знамениты удивительными цветами – от лазурного до зеленого, серого и синего. Цвета постоянно меняются в зависимости от количества минералов и микроорганизмов в воде, погоды и угла солнечных лучей. Купаться в озерах нельзя, и это несколько разочаровывает туристов, зато оставляет воду в первозданной чистоте.

В парке организовано восемь пеших маршрутов, которые отличаются протяженностью и сложностью. Самый короткий – всего 3,5 километра, а самый длинный – 18,3 км. Оптимальный маршрут "С" составляет 8 километров, пройти его можно за 4-6 часов. Он начинается от входа №1 и включает в себя путешествие по озеру на электрическом пароме и возвращение к старту на панорамном автобусе. По пути вы увидите все основные достопримечательности: каньоны Верхних и Нижних озер, водопады, в том числе самый большой Великий водопад 78 метров высотой, и пещеры.

Цена на вход в парк зависит от сезона и того, на сколько дней вы приобретаете билет. Парк огромный, поэтому лучше всего провести тут пару дней. Билет на два дня в высокий сезон (1 июля —31 августа) стоит 400 кун, или почти 4000 рублей.

Как добраться: Плитвицкие озера находятся достаточно далеко от привычных туристических мест Хорватии. Удобнее всего до них добираться из Загреба, куда из Москвы несложно добраться на самолете.

Из аэропорта Загреба нужно доехать до автовокзала на автобусе, а после пересесть на автобус до озер (перевозчик Autotrans). Расписание и цены можно заранее посмотреть на сайте автобусной станции. В направлении заповедника ежедневно отправляется 10-20 рейсов (количество зависит от сезона). Дорога займет порядка двух с половиной часов.

Попросите водителя заранее остановиться у входа в Национальный парк, иначе от остановки придется довольно долго идти пешком. 

* -сумма ознакомительная: цена может измениться в зависимости от продолжительности поездки, времени года и сезона. Бронировать отели и покупать билеты лучше заранее, тогда получится сэкономить.

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12 июля 2018, 12:46

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