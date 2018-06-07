Что на самом деле случилось с Меланьей Трамп

Первая леди США Меланья Трамп долгое время не появлялась на публике. Ранее Белый дом сделал заявление о том, что супруга президента была госпитализирована в медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде из-за проблем с почками, где ей была сделана операция. Однако, есть мнение, что госпожа Трамп просто сделала пластическую операцию.

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