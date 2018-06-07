Что на самом деле случилось с Меланьей Трамп
Так, кандидат медицинский наук, пластический хирург Юрий Диков рассказал Dni.Ru, что у первой леди наблюдается увеличение объема в средней зоне лица, в области скул, а само лицо кажется несколько одутловатым. "Это может быть последствием контурной пластики, филеров для придания объема и выравниванию контура лица. Филеры могли быть введены в область носослезных борозд и подбородка", – пояснил эксперт.
В целом, по словам Дикова, ярко выраженных возрастных изменений на лице Меланьи Трамп нет, как и нет явных следов хирургического вмешательства.
"Говорить о чрезмерном увлечении ботоксом не приходится. Но нет и ярко выраженных возрастных морщин, так то, скорее всего, в прошлом были операции по подтяжке", – добавил он.
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