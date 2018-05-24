Бородину унизили на вручении престижной премии

Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию во время вручения престижной премии. Об этом рассказала сама телеведущая.

В Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии, организованной журналом Оксаны Федоровой Moda Topical. На мероприятии отметились многие отечественные знаменитости, а телеведущая Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию, о которой рассказала на своей официальной странице в Instagram.

Ксения опубликовала ролик, в котором стоит на сцене и рассказывает: "Небольшая предыстория по поводу стиля. Выхожу я из машины, спускаюсь вниз, сюда. У меня в руках – сейчас очень модно, девочки меня поймут – сумки-пакеты. Знаете, такие, которые прозрачные, и внутри – клатч. И вот иду я такая со своим мужем, красиво спускаюсь с этим пакетом. Все подходит, внутри клатч розовый..."

Однако находившиеся на мероприятии фотографы попросили популярную ведущую убрать сумку, поскольку она якобы портила кадры своим видом. Можно только представить, что почувствовала оскорбленная Ксения. Тем не менее она предпочла не портить настроение и послушалась представителей СМИ. На фото с церемонии Бородина запечатлена без пресловутой сумки.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 23 Май 2018 в 12:39 PDT

Поклонники поддержали звезду экрана: "Ксюха всегда прикрасно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ксюха молодец!!!!красотка)))👌", "Ксения, молодец 🌺Так держать👌", "красотка! правильно все делаешь", "Респект, самая успешная женщине, для меня это идеал, я всегда наблюдаю достижения и успехи, и хотелось бы чтоб мои дочки брали пример именно у тебя Ксения. Счастья Вам и вечной любви вашей семье!"