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Lifestyle

"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе

Фото: instagram.com/ira_chigirinskaya
17-летняя дочь "строительного короля" Александра Чигиринского Ирина поделилась неприятным воспоминанием. Она рассказала, что в 14 лет испытала настоящий шок, впервые оказавшись в рейсовом самолете. 
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Оказывается, девушка не знала, что в салоне лайнера может находиться не только ее семья, но и обычные смертные. Ира призналась, что "никогда в жизни больше так не рисковала", передает Telegram-канал Super.

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"Я захожу в самолет... И на весь салон стюардессе: "А что, эти люди все с нами полетят?" – пожаловалась девушка. Также девушка, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, объяснила, что сумка Birkin за 570 тысяч рублей у нее есть потому, что у нее папа – Александр Чигиринский.

Кроме того, наследница миллиардера поделилась и другой, поучительной историей. Девушка рассказала, что ее брат по настоянию отца отправился работать дворником в поселке на Рублевке. Теперь брат Ирины владеет одной из крупнейших компаний по переработке мусора.

Отметим, в июле дочь миллиардера пойдет под венец со своим избранником, имя которого не уточняется. Девушка уже обзавелась подвенечным нарядом стоимостью 14 миллионов рублей. Роскошное платье для нее сшил известный ливанский дизайнер Зухаир Мурад, одежду которого носят Дженнифер Лопес, Бейонсе, Тейлор Свифт и Анджелина Джоли.

Автор: Валерия Нарская10 мая 2018, 17:59
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