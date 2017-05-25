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Экономика

Названы богатейшие наследники российских миллиардеров

Кадр из фильма "Богатенький Ричи"
В Сети появился рейтинг самых богатых наследников миллиардеров в России. В топ попали дети, чья доля составляет не менее 2,3 миллиарда долларов.
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Первую строчку рейтинга занял сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова. Наследство Юсуфа Алекперова 1990 года рождения оценивается в 14,5 миллиарда долларов. Отметим, что в прошлом году эта сумма составляла 8,9 миллиарда долларов. Юноша получил два высших образования в престижных вузах по специальностям "инженер-нефтяник" и "экономика и менеджмент", он готовится в будущем заполучить дело своего отца.

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На второе место топа попала дочь владельца компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко. Наследство пятилетней Тары Мельниченко сейчас составляет 13,2 миллиарда долларов (в 2016 году – 8,2 миллиарда). Дочь российского предпринимателя и сербской модели Сандры Николич активно путешествует вместе с родителями по всему миру, передает Forbes.

"Бронзу" в соревновании наследников получили дети основателя корпораций "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. Доля его сына (2015 года рождения) и дочки Виктории (1992 года рождения) составляет 9,2 миллиарда долларов на одного (в 2016 году – 7,2 миллиарда). Отметим, что старший ребенок уже стал членом совета попечителей музея современного искусства.

Четвертую строчку рейтинга занял сын совладельца LetterOne Алексея Кузьмичева. Мальчик Алексис 2009 года рождения сейчас учится в Париже, его наследство оценивается в 7,2 миллиарда долларов. На пятое место вырвалась дочь владельца сети "Магнит" Сергея Галицкого, которая может получить от отца 6,8 миллиарда долларов. Сейчас Полина 1995 года рождения учится в Кубанском государственном университете по специальности "экономика". Предприниматель в прошлом признался, что он не хочет, чтобы дочь пошла по его пути, так как женщины и бизнес – "это разные понятия".

Также в топ богатейших наследников вошли Джахангир Махмудов (сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова, 6,5 миллиарда) и Ирина и Александр Вексельберги (дочь и сынвладельца ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, 6,2 миллиарда). По 5,4 миллиарда долларов могут получить Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины – дети владельца НЛМК Владимира Лисина.

Добавим, что всего в России 96 долларовых миллиардеров, они воспитывают 274 детей. Суммарное состояние бизнесменов оценивается в 386 миллиардов долларов, то есть на каждого из детей в среднем приходится 1,4 миллиарда долларов.

Автор: Константин Улюкаев25 мая 2017, 21:22

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