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Lifestyle

Елизавета II назвала невестку порочной женщиной

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine
Британский журналист Том Бауэр в своей новой книге "Власть, страсть и неповиновение принца Чарльза" заостряет внимание на сложных взаимоотношениях Елизаветы II и жены ее старшего сына Чарльза Камиллы Паркер Боулз. Исследователь утверждает, что королева назвала спутницу принца порочной женщиной.
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Как пишет автор, после трагической гибели своей первой супруги принцессы Дианы Чарльз обратился к матери с просьбой принять его давнюю возлюбленную Камиллу, но получил решительный отказ. Бауэр утверждает, что после нескольких бокалов мартини Елизавета заявила сыну, что не собирается потакать его прелюбодеянию и никогда не простит Камиллу, которую считает виновницей его развода с Дианой. Королева заявила, что не хочет иметь с избранницей сына ничего общего, и, по словам журналиста, назвала ее безнравственной женщиной.

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Несмотря на то что Чарльза поддерживала сестра его матери, принцесса Маргарет, это не смягчило ситуацию. Елизавета II пошла навстречу сыну только после смерти его бабушки, которая, к слову, заняла сторону дочери и скептически относилась к отношениям внука.

Конфликты не прекратились даже после того, как в 2005 году Чарльз и Камилла поженились. Оба супруга были разведены, поэтому им не разрешалось вступать в брак в Англиканской церкви. Из-за этого церемонию пришлось проводить в Ратуше Виндзора. Помимо этого, в преддверии праздника королева не приглашала Камиллу на официальные обеды, а также намекала, что осталось очень мало специального золота, чтобы изготовить для нее обручальное кольцо, передает издание People.

  

Более того, королева запретила ближайшему помощнику принца Чарльза самостоятельно организовать прием гостей и свела на нет все разговоры о торжестве на 650 человек. Сообщается, что после свадьбы Елизавета II все-таки смягчила свое отношение к Камилле. 

Автор: Михаил Вштанов22 марта 2018, 14:30
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Принц Чарльз устроил маскарад в Лондоне

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