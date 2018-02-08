Фото полуголой "мисс Англия" после родов выложили в Сеть

Фотографии, сделанные через три часа после родов, выложила в Сеть модель и бывшая "мисс Англия" Джорджия Хорсли. Она сообщила поклонникам, что нисколько не жалеет об утраченных формах, однако пообещала вскоре их восстановить.

Малыш Купер родился в конце января. Джорджия через несколько дней после знаменательного события выложила в Instagram свой снимок, сделанный спустя несколько часов после родов. 31-летняя модель поделилась с подписчиками своими ощущениями.

"Это была я через несколько часов после рождения Купера... Жирные волосы, колючие ноги, болящая грудь, большие трусы и пустой раздутый живот... Но я бы не стала ничего менять", – подписала фото Джорджия.

Публикация от G E O R G I A | J O N E S (@thegeorgiaedit) Фев 2, 2018 в 6:53 PST

Бывшая "мисс Англия" призналась, что скучает по телу, которое у нее было до родов. "Я буду изо всех сил стараться вернуть его назад, когда это станет возможным", – пообещала модель.

Публикация от G E O R G I A | J O N E S (@thegeorgiaedit) Янв 18, 2018 в 4:34 PST

Джорджия радовала поклонников откровенными снимками и во время беременности. Она выкладывала фотографии прямо перед рождением ребенка. А последний кадр делала в "многозадачном" цикле – успевала и фотографироваться, и кормить грудью Купера.

Публикация от G E O R G I A | J O N E S (@thegeorgiaedit) Янв 8, 2018 в 12:26 PST

Подписчики откровенность Джорджии оценили, сопроводив ее посты многочисленными лайками и восторженными комментариями. Они поддержали модель, поздравили с рождением малыша и напомнили, что это и есть жизнь для настоящих мам.