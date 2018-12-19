Морепродукты "Сахалина" потрясли Москву

В столице совсем немного рыбных ресторанов. Дело не только в том, что Москва, обладая статусом порта пяти морей, все же от этих морей довольно далека. Но и в том, что для чистоты концепции необходимы продукты исключительного качества, а их стабильную поставку по приемлемым ценам наладить совсем непросто. Поэтому появление каждого нового проекта в этом формате – всегда событие.



Однако открытие "Сахалина", случившееся в первые дни декабря, оказалось в центре внимания СМИ и столичных гурманов не только по этой причине. Но еще и потому, что этот проект – долгожданное детище Бориса Зарькова и Владимира Мухина (White Rabbit Family), а значит к его гастрономической составляющей следует отнестись со всей серьезность. Вдобавок ресторан расположен в историческом центре, на 22 и 23 этажах отеля "Азимут" на Смоленской улице, откуда открывается совершенно невероятный панорамный вид на весь город. Можно совершенно точно сказать, что таковым не может похвастать больше ни один московский ресторан. Здесь также имеется открытая веранда, так что летом наслаждаться Москвой с высоты птичьего полета можно будет и на свежем воздухе.

Название ресторана довольно точно отражает суть его гастрономической концепции. В меню представлены свежайшие рыба и морепродукты преимущественно с Дальнего Востока. В "Сахалине" имеется огромный ледник и внушительных размеров аквариум, где плавают крабы и различные моллюски. Что касается кухни, то она представляет собой причудливый микс средиземноморской и азиатской, прежде всего, в ее японском, то есть наиболее утонченном варианте. Разумеется, то и другое представлено в авторском прочтении, а сам стиль получил название MediterrAsion cuisine.

В ресторане два шефа. За raw-раздел отвечает Алексей Когай, годами оттачивавший мастерство сначала в "Нэцке" и GQbar, а затем в Zodiaс и Chicha, за все остальное – Виталий Истомин, сделавший "Техникум" центром притяжения продвинутых фуди. Но в разработке всего меню, разумеется, активно участвовал и бренд-шеф WRF Владимир Мухин.

В разделе raw bar представлены сахалинские и японские устрицы, икра, креветки, морские ежи и ракушки, включая спизулу и анадару (отведать кровь этого моллюска гостям здесь не предлагают, но если специально попросить – непременно принесут). А также рыба – в виде суши и сашими, тартаров, крудо и татаки. Непременно стоит попробовать нежнейшее крудо из гребешка с арбузной редькой, черным трюфелем и соком юзу, фактурный татаки из желтохвостика с хурмой и соусом понзу или насыщенный тартар из речного угря с огурцом и соусом унаги.

Основное меню выглядит весьма внушительно – в нем больше сотни позиций. Поэтому потребуется несколько подходов, чтобы познакомиться с ним более или менее подробно.

Для удобства тех, кто пришел в "Сахалин" впервые, на полях отдельно указаны названия блюд, на которые шефы настоятельно советуют обратить внимание. В их числе, например, салат "Сахалин" с крабом, тобико, авокадо и соусом руй, капитанское ризотто с крабом или приготовленная в соли тюрбо, которую подают с ломтиками запеченного картофеля и половинкой свежего лимона.

Также – опять же для удобства – раздел, посвященный крабам и креветкам, сделан в виде "конструктора". Гость по желанию может выбрать не только морского гада или его конкретную часть (скажем, фалангу), но и соус. Например, из белого вина, сливок и трав или имбиря, чеснока и сладкого чили.

Из прочих блюд непременно стоит попробовать воздушный тофу с таджасскими оливками и оливковым маслом первого отжима, свежайшую буррату с медовой хурмой, деликатную гречневую собу с осетровой икрой, черным трюфелем и бульоном даши, наваристую сахалинскую уху с палтусом, креветками и морской капустой и фактурную баррамунди с чоризо хеш и битыми томатами.

Средний счет – 5 000 рублей.