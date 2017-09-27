Назван самый привлекательный тип мужчин

Разработчики приложения для онлайн знакомств Type рассказали, что в мужчинах привлекает женщин. Организаторы исследования сами были удивлены: оказывается, 64% женщин считают притягательными парней с татуировками.

Разработчики британского сервиса изучили статистику своих пользователей и выяснили, что две трети девушек предпочитают мужчин с татуировками. Интересно, что в обратную сторону это так не работает: только 39% респондентов мужского пола считают привлекательными женщин с рисунками на теле. Отметим, что в однополых парах наличие татуировок считается обыденным и естественным. И мужчины и девушки, состоящие в таких отношениях, уверены, что это оптимальный внешний вид для своего избранника.

Один из владельцев сервиса, Стив Брайсон признался, что разделяет мнение 40% мужчин: "В колледже мне понравилась девочка с большой татуировкой на спине. С тех пор я уверен, что татуированные девушки более весёлые и дружелюбные". "У меня есть только одна маленькая татуировка, но мне нравятся девушки, у которых много татуировок. Это делает их уникальными – никакие две татуировки точно не совпадают", – добавил он.

Публикация от @becandtattoo Сен 27 2017 в 5:13 PDT

"Мы были удивлены, насколько сильны тренды, когда дело доходит до татуировок. Поэтому многие из наших пользователей ищут кого-то с раскрашенными телами – это, безусловно, привлекает как мужчин, так и женщин", – приводит слова генерального директора Type Бено Спенсера газета Metro.

Публикация от Martin Ingversen (@martiningversen) Сен 27 2017 в 5:13 PDT

Исследователи говорят о том, что были весьма удивлены результатами и никак не могли подумать о том, что современные парни и девушки ищут себе партнёров не по каким-то чертам внешности или характера, а по наличию рисунков на теле. Согласно результатам предыдущих исследований, женщины ассоциируют татуированных мужчин с хорошим здоровьем, мужественностью, агрессией и доминантностью.