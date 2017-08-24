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Lifestyle

Ученые установили среднюю продолжительность секса

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Средняя продолжительность полового акта составляет около пяти минут. Чтобы выяснить это, ученые провели исследование на 500 парах.
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Автор исследования, психолог Брендан Зич, считает, что говорить о какой-то "нормальной" продолжительности секса бессмысленно. Она зависит от многих факторов и очень индивидуальна. Например, турецкие пары, принявшие участие в исследовании, справлялись с половым актом значительно быстрее, чем представители Нидерландов, Испании, Великобритании и США.

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Более возрастные пары так же тратят на коитус меньше времени, чем молодые. Помимо этого, выяснилось, что на продолжительность полового акта не влияет использование презерватива или обрезание. Средний уровень самой быстрой пары – 33 секунды, а самой долгой –  44 минуты.

“Как исследователь, интересующийся темой эволюции, я проанализировал все эти дебаты о длительности полового акта и задался вопросом: почему это занимает так мало времени? Единственным обоснованием коитуса, видимо, служит подача спермы во влагалище. К чему тогда все эти возвратно-поступательные движения? Не лучше ли вместо того, чтобы сотни раз при каждом половом акте вдвигать и вынимать свой пенис, просто-напросто ввести его один раз, эякулировать, а потом пойти попить лимонад или заняться чем-то другим? Прежде чем ответить мне: "Потому что это забавно!", вспомните, что эволюция не придает никакого значения какому бы то ни было развлечению. Она лишь "задумывает" какие-то вещи так, чтобы сделать их приятными, этот критерий был учтен и вдохновил наших предков к передаче их генов последующим поколениям”, – рассуждает психолог.

Во время исследования ученые столкнулись с проблемой. Им предстояло решить, что собственно считать половым актом. Нужно ли включать прелюдии, предварительные ласки, и если нужно, то какие? В итоге специалисты решили сосредоточиться на периоде от пенетрации до эякуляции. 

Автор: Михаил Войцеховский24 августа 2017, 16:33

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