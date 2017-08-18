Секс-марафон с юной подругой довел мачо до смерти

В одном из отелей Дубая скоропостижно скончался 52-летний гражданин Камеруна. Причиной смерти стал двенадцатичасовой секс-марафон, которым немолодой мачо пытался поразить свою юную любовницу.

Пара, поддерживающая романтические отношения более семи месяцев, остановилась в одном из отелей Дубая. После продолжительного сексуального марафона 52-летний гражданин Камеруна отправился в ванную, где и упал без чувств. Прибежавшая на грохот 23-летняя подруга обнаружила любовника уже бездыханным, пишет Khaleej Times.

Как позже сообщила девушка, перед тем, как отдаться страсти, ее друг принял какое-то лекарство. Полиция изъяла медикаменты и направила их в лабораторию. Медицинская экспертиза подтвердила, что уже совсем не молодого мачо убила слишком большая доза "Виагры" – модного препарата, предназначенного для устранения эректильной дисфункции.

Судебно-медицинские эксперты, осматривавшие тело, не заметили никаких признаков насилия или какого-либо преступления. Правоохранители выяснили, что у покойного камерунца были романтические отношения с 23-летней землячкой, работающей в Дубаи ди-джеем.

Открытие виагры (силденафила цитрата) позволило мужчинам с эректильной дисфункцией (импотенцией) снова ощутить радости секса. Правда, действие препаратов на основе этого активного вещества не имеет никакого отношения к яркости оргазма или появлению влечения к объекту страсти. Пилюли всего лишь вызывают приток крови к половому органу, наполняя пещеристые тела и обеспечивая достаточно длительную эрекцию.