Главные события Москвы с 4 по 10 августа 2017 года

Московское лето – не резиновое! Стоит ловить момент, наслаждаться теплыми деньками и испытывать новые ощущения. Брутальные рок-концерты, интересные фестивали, нетленная классика – Dni.ru расскажут о самых значимых событиях ближайших семи дней.

11 августа, пятница



С 11 по 27 августа на ВДНХ пройдет IV Международный Фестиваль современного ландшафтного искусства, питомниководства и садоводства "Сады и люди". Данное мероприятие – это конкурс садов, который привлекает профессионалов и просто горожан, которые ценят красоту. Тема конкурса в этом году – "Контрасты в саду". Свои творения покажут более 30 ландшафтных дизайнеров и художников. Начинающие дизайнеры же подготовят работы в виде небольших садов в специальной номинации. Жюри возглавит легендарный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена, автор концепции Ландшафтного парка ВДНХ. Гостей ждет и лекционная программа, выступления и мастер-классы и другие интересные активности.



В парке Горького при поддержке журнала National Geographic Traveler и Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая открылась фотовыставка под открытым небом "Дубай: Опережая время". Гости смогут увидеть снимки, на который запечатлены небоскребы, пустыня, волны Арабского залива, самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа и другие виды этого невероятного уголка Земли. Фотографии сумеют погрузить людей в атмосферу современной арабской сказки и вдохновят их на то, чтобы увидеть все вживую. Фотовыставка будет работать до 2 сентября.

Продолжится ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева продолжается. 11 августа публику ждет спектакль "Спящая красавица", 16 и 17 августа – "Спартак".

А на сцене РАМТ продолжатся "Летние балетные сезоны". 11 августа покажут спектакль "Дон Кихот", 12 августа – "Золушка", 13 августа – "Щелкунчик", 14 августа – "Жизель", 15 и 16 августа – "Лебединое озеро", 17 августа – "Ромео и Джульетта".

12 августа, суббота



В Stadium выступит группа Breaking Benjamin. Коллектив отыграет концерт, приуроченный к 15-летию выхода первого альбома. Рокеры из США подготовили специальную программу, в которую вошли все главные хиты группы, скопившиеся за весьма продолжительный творческий путь. Можно ожидать исполнения мощных и эмоциональных композиций "The Diary of Jane", "I Will Not Bow", "Angels Fall" и многих других.



В саду "Эрмитаж" состоится третий литературно-музыкальный фестиваль SОЛОМА. Организаторы обещают насыщенную программу, куда войдут музыкальные сеты, интерактивы и мастер-классы, а также будет работать зона "Открытого микрофона". За поэтический блок на SОЛОМА отвечает литературная платформа, способствующая развитию и популяризации поэзии, – "Живые поэты" во главе с идеологом проекта Андреем Орловским. Музыкальные сеты в этот день представят: резиденты "Усадьбы Jazz", absolute soul группа Shoo, джаз-бэнд The Real Jam, московская соул-певица Светлана Жаворонкова, победители Emporio Music Fest 2017 – группа Reflections Duo и многие другие. Имя хедлайнера пока держится в секрете.

Столичный Парк искусств МУЗЕОН на Крымском Валу продолжит концертный цикл "Военные оркестры в парках", проходящего в преддверии Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Для публики сыграет сводный оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации. Коллектив появился на свет в 20-х годах прошлого века, и во время Великой Отечественной войны из числа его исполнителей был создан джаз-оркестр, который в составе выездной концертной бригады выступал перед бойцами на передовой и в госпиталях. Оркестр Росгвардии собирается представить комбинированную программу с акцентом на джазовые номера: прозвучат знаменитые джазовые композиции: "Misty" – Эрролла Гарнера, "Take Five" – Пола Дезмонда, "The Pink Panther Theme" – Генри Манчини и др. Начало в 17:00, вход свободный.



12 и 13 августа, в Парке Горького пройдет одиннадцатая выставка FACES&LACES, посвященная уличной культуре, моде, спорту, субкультурам, кастом-культуре, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству. Гости смогут познакомиться с работами локальных и зарубежных художников, увидеть снимки фотографов, живые перформансы, послушать музыку, заняться спортом и многое другое. Также 12 августа пройдет официальная afterparty выставки – неоновая вечеринка ZOKU NIGHT by FACES&LACES x Reebok Classic – хедлайнером станет известный британский грайм исполнитель GHETTS. Попасть на мероприятие можно, пройдя регистрацию на специальной странице официального сайта Reebok Classic. Зажигательный вечер продлится до поздней ночи: кроме концерта GHETTS в лайнапе вечеринки организаторы обещают выступления артистов московской группировки ZULUWARRIOR, а также перфоманс от специального гостя, личность которого пока сохраняется в тайне.

Возвращается фестиваль "Панки в городе", который последний раз проводился 11 лет назад, в 2006 году. В 2017 году на сцену выйдут самые яркие представители панк-рок-движения: Наив, Элизиум, Порнофильмы, Операция Пластилин, Смех, Голос Омерики, Лучший Самый День, Sellout.



13 августа, воскресенье



В рамках фестиваля "Классика в "Кусково" состоится концерт "Kammermusik", посвященный великим венским классикам. Гости услышат великие произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена, Мендельсона в мастерском исполнении дуэта – Заслуженного артиста России В. Ямпольского (фортепиано) и Н. Савиновой (виолончель).



В Stadium выступит южнокорейский хип-хоп бойз-бэнд "MONSTA X", состоящий из 7 парней: рэперы Jooheon и IM, а также вокалисты Wonho, Kihyun, Shownu, Minhyuk и Hyungwon. Молодая группа быстро завоевала международную популярность благодаря вокальному мастерству, хореографии и пестрой смеси hip-hop, EDM и pop. Выпущенный в марте 2017 года альбом "The Clan Pt. 2.5: The Final Chapter BEAUTIFUL" возглавил Billboard World Albums Chart.

На Гребном канале в Крылатском пройдет Red Bull Flugtag 2017. Этот "День полётов", который появился в Австрии в начале 90-х, прижился и в России. Смельчаки будут планировать с платформы на возвышении в воду на самодельных ярких и креативных летательных аппаратах.

14 августа, понедельник



В клубе VOLTA выступит американская Black/Doom-metal группа Wolves in the Throne Room. Музыканты играют жесткую и брутальную музыку, которая выходит за пределы устоявшихся форматов: многие композиции не ограничиваются стандартными 3-4 минутами, а вполне могут длиться и все 10. Коллектив обещает исполнить на московском концерте не только известный материал с альбомов прошлых лет, но и свежие песни, увидевшие свет этим летом.

15 августа, вторник



В Караоке-клубе "Шансон" пройдет "День рождения РАДИО ШАНСОН. 17 лет." Гостей будут ждать сюрпризы, подарки и выступления звезд "Радио Шансон". Поздравить радиостанцию придут: Михаил Шуфутинский, Олег Газманов, Александр Буйнов, группа Лесоповал, Ирина Круг, Игорь Саруханов, Дюна, Александр Маршал, Юта, Султан-Ураган, Станислав Ярушин и другие.

16 августа, среда



Цикл концертов "Музыка на воде" продолжается: на борту теплохода "Маэстро" с вечерним видом на московские набережные соберутся любители классической музыки. 16 августа программу "Прогулка с оркестром" исполнит камерный ансамбль "Времена года" под управлением заслуженного артиста России Владислава Булахова. Оркестр сыграет известную классику: "Маленькая ночная серенада" Моцарта, "Времена года" Вивальди, менуэт Боккерини, польки и вальсы Штрауса, "Серенада" Чайковского, танго Пьяццоллы и многое другое.

17 августа, четверг



Фестиваль "Классика в "Кусково" продолжит концерт для любителей романса. Популярные романсы русских композиторов в программе под названием "Элегии пленительные звуки" прозвучат в исполнении солистов и камерного оркестра "Времена года", дирижер Заслуженный артист России В. Булахов.



В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT отмети свой День рождения "Иван Купала". Это знаменитая отечественная фолк-группа, внезапно получившая широкую известность благодаря композиции "Кострома". Спустя годы, музыканты снова выйдут на сцену на радость своим поклонникам, в праздничный день, отмечающий начало истории коллектива, отсчет которой ведется с 17 августа 1998 года.

В кино выходит фильм "Телохранитель киллера" с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. Опытный телохранитель должен охранять киллера, на которого объявлена настоящая охота, хотя сам бы не отказался покарать преступника. Смогут ли столь непохожие герои объединить усилия и справиться с врагами?

Также на экраны выходит анимированный мультик "Эмоджи фильм". История про… смайлики, живущие внутри смартфона в городе Текстополис. Каждый из жителей может выражать лишь за одну эмоцию, и только герой Джин – несколько, и он очень хочет это исправить, чтобы стать, как все. Стоит ли идти в кино – каждый решает самостоятельно, но следует отметить, что картина уже подверглась разгромной критике, заработав удручающе низкие, антирекордные рейтинги.