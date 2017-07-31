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Lifestyle

Что нужно успеть сделать до конца лета

Фото: GLOBAL LOOK press
На дворе 31 июля, а значит, до конца лета остался всего лишь месяц. Dni.Ru решили напомнить вам о самых важных вещах, которые надо успеть сделать до начала осенних дождей и холодов.
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Потанцевать на открытом воздухе

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Зимним пятничным вечером все будут томиться в душных клубах и барах, а пока у вас есть уникальная возможность потанцевать под открытым небом. Для этого стоит отправиться на набережную Парка Горького или на один из многочисленных летних фестивалей. Всплеск ярких эмоций гарантирован!

Устроить ночную прогулку по городу

Осенью нас закрутит в водовороте важных дел, а плохая погода наверняка отобьет желание подолгу оставаться на улице. Именно поэтому самое время устроить ночную прогулку по улицам города. Во-первых, в ночное время вам не будут досаждать толпы любопытных туристов в исторических местах, а во-вторых, можно понаслаждаться свежим и пока еще теплым воздухом.  

Обзавестись новым хобби

Как правило, в летнее время мы легки на подъем и с радостью впускаем в свою жизнь разные новые занятия. Поэтому в августе стоит задуматься над тем, чему вы давно хотели научиться, но никак руки не доходили.

Можно, например, купить фотоаппарат и устроить друзьям шикарную фотосессию на природе. Или же, наконец-то научиться кататься на роликах.   

Начать вести здоровый образ жизни

Опять же, в солнечную погоду мы чувствуем прилив сил и бодрости, а значит, нам меньше хочется есть всякую вредную еду и грустить на диване перед любимым сериалом. Поэтому именно в августе стоит начинать активно заниматься спортом и переходить на правильное питание. Глядишь, за месяц здоровый образ жизни войдет в привычку и осенью вы уже не будете представлять свою жизнь без утренних пробежек и смузи из сельдерея. 

Искупаться в водоеме 

Если на море съездить так и не удалось, то самое время найти какой-нибудь пригодный для плавания водоем и поплавать. Ну а если подмосковные пляжи вас не очень привлекают, можно освежиться и в открытом бассейне, например. 

Заполучить красивый загар

Август – идеальное время для того, чтобы отправиться на море и насладиться жарким, но уже очень мягким солнышком. К тому же, вернувшись домой, вы еще успеете пощеголять красивым загаром в открытой одежде, в отличие от тех, кто отправится в отпуск лишь осенью.  

Покататься на речном трамвайчике или лодке

Настоящую атмосферу лета можно почувствовать во время речной прогулки на теплоходе или лодке. Будет что вспомнить длинными и скучными зимними вечерами. 

"Выгулять" самые открытые платья

Загляните в свой шкаф и найдите те летние наряды, которые вы так и не надели за предыдущие два месяца. Самое время отбросить скромность и насладиться легкими, коротенькими сарафанами,  шортами и открытыми босоножками. 

Отправиться на экскурсию 

Летом любые достопримечательности выглядят красочнее и интереснее, чем зимой. Поэтому отправляйтесь на экскурсию по какой-нибудь усадьбе или в новый, неизвестный вам город. Яркие эмоции и красивые фотографии гарантированны. 

Устроить пикник

Совсем скоро дожди не позволят жарить шашлыки на открытом воздухе, а потому, ловите момент и отправляйтесь на пикник вместе с друзьями. Тем более, в августе в лесу уже не так активно атакуют комары и клещи. 

Автор: Рудольф Великолепный31 июля 2017, 16:48

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