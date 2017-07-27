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Lifestyle

10 способов изменить свою жизнь

Фото: GLOBAL LOOK press
Чужие лайфхаки вдохновляют постоянно искать, что еще можно улучшить. Пример друзей показывает, что начать не так уж сложно.
прочитано 2361 раз

Развивая культуру доверия и взаимопомощи, каждый из нас делает мир чуть добрее и безопаснее. Cервис для поиска попутчиков BeepCar предлагает 10 маленьких шагов, которые могут привести к большим переменам:

  1. Начните путешествовать на машине с местными жителями, и не пользуйтесь государственным транспортом – это рационально и интересно. Вы поможете им окупить бензин и избежите посредничества, а беседа в дороге намного лучше, чем гид из турфирмы. 

    Фото: GLOBAL LOOK press

  2. Познакомьтесь с соседями. Подъезд, где все знают друг друга, становится безопаснее, можно помогать друг другу по мелочи, решать бытовые проблемы, затеять совместный огород во дворе. 

    Фото: GLOBAL LOOK press

  3. Принимайте у себя друзей из других городов и останавливайтесь у них, когда путешествуете. Если у вас есть свободная квартира или комната, ее можно сдавать. Популярным становится хаусситтинг (англ. housesitting) — проживание в чьем-то доме, пока хозяева находятся в отъезде, и присмотр за домашними питомцами, цветами или бассейном. Выбирая жить в чьем-то доме, а не в отеле, можно почувствовать себя местным, примерить на себя другой уклад жизни и лучше понять самых разных людей.

    Фото: GLOBAL LOOK press

  4. Переходите на экологичный образ жизни. Чтобы начать сортировать мусор, нужно всего лишь разобраться, что принимают в переработку, а что нет. Ненужные вещи можно пристроить в добрые руки.

    Фото: GLOBAL LOOK press

  5. Сокращайте покупки новых вещей. В творческих кластерах и лофтах часто проходят дружеские гаражные распродажи, обмены одеждой и даже растениями — приятный способ избавиться от лишнего и приобрести нужное, весело и полезно.

    Фото: GLOBAL LOOK press

  6. Предлагайте знакомым совместные покупки. Сноуборд, шоколадный фонтан для вечеринок, прицеп-дача или коттедж на берегу моря — то, что простаивает без дела большую часть года, можно сдавать в аренду или покупать в складчину с друзьями. Такое сотрудничество поможет лучше узнать друг друга, спланировать встречи и отпуска заранее и оказать меньшую нагрузку на окружающую среду.

    Фото: GLOBAL LOOK press

  7. Отказывайтесь от подарков в пользу пожертвований. Каждый день рождения коллеги и друзья ломают голову, чем вас порадовать, но чаще всего не угадывают. Предупредите их, что в этом году все деньги, которые они собирались потратить вам на подарок, можно направить на благое дело.

    Фото: GLOBAL LOOK press

  8. Смените формат отпуска. Необязательно ехать в Европу или Азию, новые впечатления, а также бесплатную еду и жилье можно получить, работая волонтером в экопоселениях и на небольших фермах по всей России. 

    Фото: GLOBAL LOOK press

  9. Превращайте хорошие идеи в общественные проекты. Так появились квартирники в необычных местах по всему миру и миллионы других добрых проектов. Рассказывайте знакомым, что вас тревожит, каких инициатив вам не хватает, чтобы привлечь внимание к проблеме и найти единомышленников.

    Фото: GLOBAL LOOK press

    10. Делитесь своими знаниями и опытом. Если вы поставили цветы в подъезде, собрали библиотеку, путешествуете бесплатно или раскрашиваете по выходным стены в детских домах, рассказывайте об этом.

    Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Игорь Ставцев27 июля 2017, 15:05

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