10 способов изменить свою жизнь

Развивая культуру доверия и взаимопомощи, каждый из нас делает мир чуть добрее и безопаснее. Cервис для поиска попутчиков BeepCar предлагает 10 маленьких шагов, которые могут привести к большим переменам:



Начните путешествовать на машине с местными жителями, и не пользуйтесь государственным транспортом – это рационально и интересно. Вы поможете им окупить бензин и избежите посредничества, а беседа в дороге намного лучше, чем гид из турфирмы.



Познакомьтесь с соседями. Подъезд, где все знают друг друга, становится безопаснее, можно помогать друг другу по мелочи, решать бытовые проблемы, затеять совместный огород во дворе.



Принимайте у себя друзей из других городов и останавливайтесь у них, когда путешествуете. Если у вас есть свободная квартира или комната, ее можно сдавать. Популярным становится хаусситтинг (англ. housesitting) — проживание в чьем-то доме, пока хозяева находятся в отъезде, и присмотр за домашними питомцами, цветами или бассейном. Выбирая жить в чьем-то доме, а не в отеле, можно почувствовать себя местным, примерить на себя другой уклад жизни и лучше понять самых разных людей.



Переходите на экологичный образ жизни. Чтобы начать сортировать мусор, нужно всего лишь разобраться, что принимают в переработку, а что нет. Ненужные вещи можно пристроить в добрые руки.



Сокращайте покупки новых вещей. В творческих кластерах и лофтах часто проходят дружеские гаражные распродажи, обмены одеждой и даже растениями — приятный способ избавиться от лишнего и приобрести нужное, весело и полезно.



Предлагайте знакомым совместные покупки. Сноуборд, шоколадный фонтан для вечеринок, прицеп-дача или коттедж на берегу моря — то, что простаивает без дела большую часть года, можно сдавать в аренду или покупать в складчину с друзьями. Такое сотрудничество поможет лучше узнать друг друга, спланировать встречи и отпуска заранее и оказать меньшую нагрузку на окружающую среду.



Отказывайтесь от подарков в пользу пожертвований. Каждый день рождения коллеги и друзья ломают голову, чем вас порадовать, но чаще всего не угадывают. Предупредите их, что в этом году все деньги, которые они собирались потратить вам на подарок, можно направить на благое дело.



Смените формат отпуска. Необязательно ехать в Европу или Азию, новые впечатления, а также бесплатную еду и жилье можно получить, работая волонтером в экопоселениях и на небольших фермах по всей России.

