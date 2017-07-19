Парикмахер постриг клиента с помощью топора

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором демонстрируется весьма оригинальный способ стрижки. Парикмахер из бразильского города Сейландия пользуется особыми "инструментами".

Издание Daily Mail разместило ролик в своем Twitter-аккаунте. На кадрах видно, как парикмахер создает стрижку, ловко орудуя топором и молотком. Запись набрала более 200 лайков и ретвитов, однако многие интернет-пользователи признались, что побоялись бы сесть в кресло к такому мастеру.