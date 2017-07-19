Парикмахер постриг клиента с помощью топора
Издание Daily Mail разместило ролик в своем Twitter-аккаунте. На кадрах видно, как парикмахер создает стрижку, ловко орудуя топором и молотком. Запись набрала более 200 лайков и ретвитов, однако многие интернет-пользователи признались, что побоялись бы сесть в кресло к такому мастеру.
This barber uses an AXE for his clients’ haircuts! https://t.co/bJQ0sSR45p pic.twitter.com/jyajxbzf3n— Daily Mail Online (@MailOnline) 18 июля 2017 г.
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