Стивен Сигал высмеял Киев за запрет на въезд

Киев запретила голливудскому актеру Стивену Сигалу въезжать на Украину. Сам он с юмором отнесся к подобному решению.

Украинские власти продолжают свой "крестовый поход" против артистов, политиков, деятелей культуры и всех, кто по их мнению своими словами или действиями ставит под вопрос национальную безопасность их страны. На то, что популярный американский актер Стивен Сигал находится в черном списке сайта "Миротворец" многие обратили внимание уже давно. Стало известно, что были приняты и официальные шаги.

Так, актеру был запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Впрочем, сам он с юмором отнесся к сложившейся ситуации и даже посмеялся над Киевом, который превратил попадание в черный список в своеобразное достижение. "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", – цитирует ТАСС Стивена Сигала со ссылкой на представителя актера.

Стивен Сигал о запрете въезда на Украину: "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список" pic.twitter.com/UWjOIxSpfa — ★Нефритовый���� (@zapvv) 6 мая 2017 г.

Представитель голливудской звезды напомнил, что он имеет седьмой дан по айкидо. Таким образом, к своей конфронтации с украинской властью актер, по всей видимости, относится также, как к мастерству в боевых искусствах. По крайней мере пока никаких других комментариев сложившейся ситуации он не давал.

Стивен Сигал отреагировал на попадание в базу данных «Миротворца» https://t.co/qqLIoKLoxw pic.twitter.com/kJlqYCjBqV — RT на русском (@RT_russian) 6 мая 2017 г.

Напомним, Стивену Сигалу было предоставлено российское гражданство еще в ноябре 2016 года. Позже он органично вошел в состав артистов из России в черном списке украинского "Миротворца". В частности, там оказались певица Диана Гурцкая, композитор Юрий Лоза, актер Дмитрий Певцов, юмористка Екатерина Варнава, король отечественной эстрады Филипп Киркоров, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и многие другие.