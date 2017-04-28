6 необычных вариантов для отдыха за городом на майские

Не успели запланировать отдых на майские праздники, но очень хочется уехать подальше от шумного города?

Редакция Dni.ru совместно со специалистами Booking.com подготовили список уникальных мест в разных регионах России, где можно прекрасно отдохнуть и интересно провести время.

Отель "Замок БИП", Павловск

Рейтинг: 9.5 баллов

Уникальный исторический отель "Замок БИП" расположен в Павловске, всего в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Необычное здание было построено по заказу Павла I в 1890-х годах и изначально носило название Мариенталь. Крепость находится в живописном месте у слияния рек Славянки и Тызьвы и окружена валами и водой. Окрестности отеля можно осмотреть, отправившись на прогулку пешком или на велосипедах, которые предоставляются бесплатно.

"Замок БИП" – идеальное место для тех, кто хочет полностью погрузиться в историю императорской России. В элегантно оформленных номерах гости почувствуют себя членами монаршего двора XVIII века. Из отеля можно заказать экскурсии в Царское Село, Екатерининский и Александровский Дворцы, которые находятся всего в 5 километрах от замка.

Стоимость размещения: от 12 000 рублей за номер для 2 взрослых*

"Ом Дом" Отель, Красная Поляна

Рейтинг: 9.4 балла

Необычный мини-отель "Ом Дом" находится в Красной Поляне, неподалеку от популярных горнолыжных курортов Роза Хутор и Горная Карусель. Здесь можно отлично провести время, насладившись природой юга России. Посетите водопад "Девичьи слезы", гору Ахун или знаменитую Аштырскую пещеру.

Сотрудники "Ом Дома" организуют интересные экскурсии по окрестностям Сочи и Красной Поляны и прогулки на яхте. С террасы отеля открывается прекрасный вид на горы, на территории есть оздоровительный центр с турецкой баней, массажем и бассейном.

Стоимость размещения: от 3 600 рублей за номер для 2 взрослых*

База Отдыха "Город N", Медвежьи Озера

Рейтинг: 9.8 балла

База отдыха "Город N" – отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе, не уезжая далеко от столицы. "Город N" находится в деревне Медвежьи Озера, всего в 12 километрах от Москвы. Во всех деревянных двухэтажных коттеджах есть кухни и сауны. На территории базы можно поиграть в бильярд, взять напрокат велосипед или покататься на лошади. В теплое время года клиенты могут воспользоваться обустроенными площадками для волейбола, бейсбола и бадминтона, а маленькие гости – поиграть в детском городке. Вечером посетители могут отправиться на прогулку вдоль Медвежьих озер или приготовить шашлыки в оборудованных мангальных зонах.

Стоимость размещения: от 13 000 рублей за коттедж для 6 взрослых*

Туристическая деревня Чуньки, Большое Вороново

Рейтинг: 9.3 балла

Туристическая деревня Чуньки расположена в живописном месте посреди нетронутых карельских лесов. Комплекс из семи уютных сосновых изб построен на берегу реки Суна по эскизам хозяев турбазы, вся мебель в домах сделана вручную. Избы оснащены всем необходимым для комфортного отдыха, в некоторых из них обустроены гостевые зоны и террасы. Практически у каждого коттеджа есть свой пляж и выход к берегу. Гости также могут попариться в бане по-черному или по-белому, порыбачить и приготовить еду на костре.

Стоимость размещения: от 6 000 рублей за коттедж для 5 взрослых и 4 детей*

Санаторий "Источник", Ессентуки

Рейтинг: 9.4 балла

Чтобы забыть о повседневных заботах и заодно поправить здоровье, отправляйтесь в санаторий "Источник". Здесь есть все необходимое для беззаботного отдыха всей семьей. Каждый вечер в "Источнике" проходит насыщенная развлекательная программа, а маленькие гости могут провести время с аниматорами в детском клубе. На территории есть крытый бассейн, сауна и тренажерный зал.

В санатории проводят диагностические обследования, групповые фитнес-тренировки и многочисленные виды лечения, а также процедуры с использованием минеральных вод и лечебной грязи озера Тамбукан. Существует специальная оздоровительная программа для детей.

Стоимость размещения: от 8 340 рублей за один для 2 взрослых*

Туристический Комплекс "Каньон", Кисловодск

Рейтинг: 9.2 балла

Туристический комплекс "Каньон" расположен в Кисловодске – известном бальнеологическим курорте Ставропольского края. В "Каньоне" обучают верховой езде и проводят различные шоу-программы. Маленькие деревянные домики комплекса отлично подойдут для небольших компаний: на прилегающих террасах можно позагорать, а на верандах – приготовить барбекю. Из туристического комплекса удобно ездить на экскурсии как в Кисловодск, так и в Ессентуки. Обязательно посетите знаменитые Суворовские источники, Чегемские и Медовые водопады. Пользователи Booking.com рекомендуют Кисловодск за чистый воздух, прогулки на природе и горы.

Стоимость размещения: от 3000 рублей за номер для 2 взрослых*

*Указана стоимость размещения на одну ночь в период с 6 по 9 мая.