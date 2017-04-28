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6 необычных вариантов для отдыха за городом на майские

Фото: пресс-служба booking.com
Не успели запланировать отдых на майские праздники, но очень хочется уехать подальше от шумного города?
прочитано 110 раз

Редакция Dni.ru совместно со специалистами Booking.com подготовили список уникальных мест в разных регионах России, где можно прекрасно отдохнуть и интересно провести время.

Отель "Замок БИП", Павловск

Фото: пресс-служба booking.com

Рейтинг: 9.5 баллов

Уникальный исторический отель "Замок БИП" расположен в Павловске, всего в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Необычное здание было построено по заказу Павла I в 1890-х годах и изначально носило название Мариенталь. Крепость находится в живописном месте у слияния рек Славянки и Тызьвы и окружена валами и водой. Окрестности отеля можно осмотреть, отправившись на прогулку пешком или на велосипедах, которые предоставляются бесплатно.

"Замок БИП" – идеальное место для тех, кто хочет полностью погрузиться в историю императорской России.  В элегантно оформленных номерах гости почувствуют себя членами монаршего двора XVIII века. Из отеля можно заказать экскурсии в Царское Село, Екатерининский и Александровский Дворцы, которые находятся всего в 5 километрах от замка.

Стоимость размещения: от 12 000 рублей за номер для 2 взрослых*

"Ом Дом" Отель, Красная Поляна

Фото: пресс-служба booking.com

Рейтинг: 9.4 балла

Необычный мини-отель "Ом Дом" находится в Красной Поляне, неподалеку от популярных горнолыжных курортов Роза Хутор и Горная Карусель. Здесь можно отлично провести время, насладившись природой юга России. Посетите водопад "Девичьи слезы", гору Ахун или знаменитую Аштырскую пещеру.

Сотрудники "Ом Дома" организуют интересные экскурсии по окрестностям Сочи и Красной Поляны и прогулки на яхте. С террасы отеля открывается прекрасный вид на горы, на территории есть оздоровительный центр с турецкой баней, массажем и бассейном.

Стоимость размещения: от 3 600 рублей за номер для 2 взрослых*

База Отдыха "Город N", Медвежьи Озера

Фото: пресс-служба booking.com

Рейтинг: 9.8 балла

База отдыха "Город N" – отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе, не уезжая далеко от столицы. "Город N" находится в деревне Медвежьи Озера, всего в 12 километрах от Москвы. Во всех деревянных двухэтажных коттеджах есть кухни и сауны. На территории базы можно поиграть в бильярд, взять напрокат велосипед или покататься на лошади. В теплое время года клиенты могут воспользоваться обустроенными площадками для волейбола, бейсбола и бадминтона, а маленькие гости – поиграть в детском городке. Вечером посетители могут отправиться на прогулку вдоль Медвежьих озер или приготовить шашлыки в оборудованных мангальных зонах.

Стоимость размещения: от 13 000 рублей за коттедж для 6 взрослых*

Туристическая деревня Чуньки, Большое Вороново

Фото: пресс-служба booking.com

Рейтинг: 9.3 балла

Туристическая деревня Чуньки расположена в живописном месте посреди нетронутых карельских лесов. Комплекс из семи уютных сосновых изб построен на берегу реки Суна по эскизам хозяев турбазы, вся мебель в домах сделана вручную. Избы оснащены всем необходимым для комфортного отдыха, в некоторых из них обустроены гостевые зоны и террасы. Практически у каждого коттеджа есть свой пляж и выход к берегу. Гости также могут попариться в бане по-черному или по-белому, порыбачить и приготовить еду на костре.

Стоимость размещения: от 6 000 рублей за коттедж для 5 взрослых и 4 детей*

Санаторий "Источник", Ессентуки

Фото: пресс-служба booking.com

Рейтинг: 9.4 балла

Чтобы забыть о повседневных заботах и заодно поправить здоровье, отправляйтесь в санаторий "Источник". Здесь есть все необходимое для беззаботного отдыха всей семьей. Каждый вечер в "Источнике" проходит насыщенная развлекательная программа, а маленькие гости могут провести время с аниматорами в детском клубе. На территории есть крытый бассейн, сауна и тренажерный зал.

В санатории проводят диагностические обследования, групповые фитнес-тренировки и многочисленные виды лечения, а также процедуры с использованием минеральных вод и лечебной грязи озера Тамбукан. Существует специальная оздоровительная программа для детей.

Стоимость размещения: от 8 340 рублей за один для 2 взрослых*

Туристический Комплекс "Каньон", Кисловодск

Фото: пресс-служба booking.com

Рейтинг: 9.2 балла

Туристический комплекс "Каньон" расположен в Кисловодске – известном бальнеологическим курорте Ставропольского края. В "Каньоне" обучают верховой езде и проводят различные шоу-программы. Маленькие деревянные домики комплекса отлично подойдут для небольших компаний: на прилегающих террасах можно позагорать, а на верандах – приготовить барбекю. Из туристического комплекса удобно ездить на экскурсии как в Кисловодск, так и в Ессентуки. Обязательно посетите знаменитые Суворовские источники, Чегемские и Медовые водопады. Пользователи Booking.com рекомендуют Кисловодск за чистый воздух, прогулки на природе и горы.

Стоимость размещения: от 3000 рублей за номер для 2 взрослых*

*Указана стоимость размещения на одну ночь в период с 6 по 9 мая.

Автор: Василий Ручкин28 апреля 2017, 19:21

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