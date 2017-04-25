Как выучить иностранный язык на каникулах

Языковые программы за рубежом – форма образовательного туризма, которая до кризиса 2014 года была популярной, но за последние три года пережила более чем 80%-й спад. Удается ли рынку выйти из кризиса, как меняются предпочтения туристов, что ожидает отрасль в ближайшем будущем?

На образовательный туризм приходится лишь небольшая доля мирового рынка путешествий для молодых людей, объем которого, по некоторым оценкам, составляет до 190 миллиардов долларов. Так, по данным международной организации ICEF, объем рынка языкового образовательного туризма в 2016 году составил около 20 миллиардов долларов.

Внутри рынка языкового туризма основная прибыль генерируется 8 англоязычными странами (США, Великобритания, Австралия, Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Мальта, ЮАР), совокупный доход которых ежегодно составляет около 12 миллиардов долларов. Услугами компаний, занятых в индустрии языкового туризма, пользуются около 3,7 миллиона учащихся, 30% которых составляют школьники и студенты. Образовательных агентств на мировом рынке около 20 000, совокупная ежегодная прибыль их составляет около 1,5 миллиарда долларов. Среди главных направляющих рынков – азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея), Турция, Италия, Бразилия и Испания.

Главным языком изучения остается английский язык: на него приходится 61% всех учащихся, участвующих в языковых программах; 97% всех агентств предлагают курсы изучения английского. Чуть менее популярны французский и немецкий (62% агентств), испанский (51%) и итальянский (46%). Примерно такая же картина наблюдается и на российском рынке языкового туризма: на английский приходится 80%, на французский – 6%, на немецкий – 5%, на испанский и китайский – по 3%, на итальянский – 2%, на японский – 1%.

По оценкам экспертов из компании Jey Study, оказывающей услуги в области обучения за границей, на начало 2016 года доля российского сегмента на общемировом рынке языкового туризма снизилась до 2,4 %. По количеству людей, обучающихся за рубежом, Россия занимала 12-е место в мире (более 50 000 учащихся), образовательных агентств на рынке было всего 325, по данным ICEF.

Опыт зарубежных стран показывает, что наблюдается четкая корреляция между экономическим состоянием страны и объемом выездного и внутреннего образовательного туризма: например, после рецессии 2008 года в США этот рынок переживал существенный спад, а после финансового кризиса в Испании была сокращена государственная программа поддержки образовательных поездок.

Российские образовательные программы оказались востребованной альтернативой западным поездкам: эти варианты стали не только более близкими и спокойными для родителей, но и более выгодными с финансовой точки зрения.

За последние 3 года стоимость зарубежных программ выросла на 30–50%, даже несмотря на существенные скидки, которые ряд учреждений давали для представителей российского рынка: к примеру, 3 недели летней программы Университетского колледжа Лондона в 2013 году обошлись бы вам в 135 000 рублей, а в 2016 году – 215 000 рублей. Минимальная же стоимость двухнедельной зарубежной поездки в настоящее время составляет 127 000 рублей (с проживанием, перелетом и визой), а средний чек для заграничной образовательной программы составляет около 150 000 рублей. И хотя, например, стоимость всех летних программ для детей в России тоже демонстрировала рост в последние годы (10–30 % в период с 2014 по 2015 годы.), средний чек языкового лагеря, например, в Сочи, в настоящее время составляет порядка 95 000 рублей.

C 2013 года изменились предпочтения клиентов и по продолжительности программ: если раньше большей популярностью пользовались программы длительностью в 3 недели, то в 2017 году чаще приобретают 2-недельные путевки. Хотя 80% детей по-прежнему отправляются в образовательные поездки летом, в настоящее время более популярными стали короткие – от 7 до 10 дней – поездки, которые проводятся "не в сезон". Это объясняется опять же тем, что подобные варианты более привлекательны с финансовой точки зрения: программы в течение учебного года дешевле летних на 20–30%.

Аудитория клиентов, отправляющих детей в летние образовательные лагеря в России и за рубежом, также изменилась. Если доля регионов в продажах в докризисные годы составляла до 40%, сейчас клиенты концентрируются преимущественно в Москве (80%) и Санкт-Петербурге (10%). На уральские и южные города приходится 6 и 4 % соответственно.

Отразилось на востребованности образовательных поездок и сокращение доходов российского населения. Если до 2014 года отправить ребенка в зарубежный или отечественный языковой лагерь могла практически любая семья (многие даже брали кредиты на образовательные программы), то после кризиса такая платежеспособная аудитория значительно сократилась.

Выбрать подходящий летний лагерь, который бы удовлетворял всем требованиям и родителей, и детей, сложно. Однако есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться, чтобы сделать по-настоящему оптимальный выбор.

Как рассказал Dni.Ru генеральный директор Jey Study Кирилл Хрипунов, в этом деле важны, казалось бы, такие мелочи, как питание. "Вроде бы очевидно, что питание должно быть горячим, однако некоторые летние школы на Мальте и в Великобритании могут ограничивать выбор блюд лишь холодными обедами и сэндвичами", – рассказал он. По мнению эксперта, следует обращать отдельное внимание на условия проживания. Желательно, чтобы у летней школы была своя территория, а занятия проходили неподалеку от места проживания.

Немаловажно, чтобы образовательное учреждение, которое предлагает программу, было аккредитовано. В противном случае можно столкнуться со сложностями при получении визы, не говоря уже о низком качестве предлагаемого продукта. Но самое главное – это уровень услуг, ведь летний образовательный лагерь – не роскошь, а действительно эффективное средство развития ребенка. Как показывали исследования, проводившиеся на протяжении всего XX века, в конце летних каникул дети демонстрируют значительно более низкий уровень знаний и когнитивных способностей, чем в конце учебного года.

Чтобы образовательные цели были достигнуты, педагоги, проводящие программу, должны обладать не только профессиональной сертификацией, но и доказанным успешным опытом работы с детьми. В случае с языковыми программами важно, чтобы педагог был носителем языка и имел квалификацию в области преподавания своего родного языка как иностранного.