Рецепт пиццы "Маргарита" от Анфисы Чеховой
Сколько только не существует на свете видов пицц. Начиная от классических, пепперони, неаполитано и заканчивая такими экзотическими как, гавайская, чилийская и даже чебоксарская. Однако свой выбор Анфиса сделала на такой простой и, пожалуй, самой известной пицце, как "Маргарита".
История возникновения этого блюда уходит далеко в Средневековье. Жена итальянского короля Умберто I Маргарита Савойская больше всего на свете любила пиццу с помидорами. И говорят, что именно в ее честь и был назван один из рецептов и сама разновидность пиццы – "Маргарита".
Хотя есть мнение, что это всего лишь легенда. Но история с королевским происхождением пиццы заинтересовала Анфису больше, чем обычная крестьянская версия неаполитанской пиццы. "Женщина должна быть аппетитной во всех смыслах, поэтому еду она должна есть тоже аппетитную!", – уверена телеведущая.
Пицца "Маргарита" от Анфисы Чеховой
1. Тесто из дрожжевой муки 160 г раскатывают до нужного диаметра 30 см.
2. Тесто намазывают основой – "томатным соусом" (томаты в собственном соку с базиликом).
3. На томатную базу выкладывают моцареллу.
4. Выпекают в печи 3 мин до готовности.
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