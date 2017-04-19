Рецепт пиццы "Маргарита" от Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова наверное впервые публично заговорила не про секс. Но тоже об одной из самых больших страстей человечества – любви к мучному, и в частности, к пицце.

Сколько только не существует на свете видов пицц. Начиная от классических, пепперони, неаполитано и заканчивая такими экзотическими как, гавайская, чилийская и даже чебоксарская. Однако свой выбор Анфиса сделала на такой простой и, пожалуй, самой известной пицце, как "Маргарита".

История возникновения этого блюда уходит далеко в Средневековье. Жена итальянского короля Умберто I Маргарита Савойская больше всего на свете любила пиццу с помидорами. И говорят, что именно в ее честь и был назван один из рецептов и сама разновидность пиццы – "Маргарита".

Хотя есть мнение, что это всего лишь легенда. Но история с королевским происхождением пиццы заинтересовала Анфису больше, чем обычная крестьянская версия неаполитанской пиццы. "Женщина должна быть аппетитной во всех смыслах, поэтому еду она должна есть тоже аппетитную!", – уверена телеведущая.

Пицца "Маргарита" от Анфисы Чеховой

1. Тесто из дрожжевой муки 160 г раскатывают до нужного диаметра 30 см.

2. Тесто намазывают основой – "томатным соусом" (томаты в собственном соку с базиликом).

3. На томатную базу выкладывают моцареллу.

4. Выпекают в печи 3 мин до готовности.