Ученые изменили рецепт салата оливье

Никаких соленых огурцов. Отказаться от пикантного ингредиента новогоднего салата оливье призвали россиян сибирские ученые.

Диетологи из Сибири предложили россиянам подкорректировать традиционный рецепт оливье. Ученые считают, что в таком виде салат окажет меньшую нагрузку на пищеварительную систему, измученную новогодним застольем.

В первую очередь, по мнению экспертов Сибирского государственного медицинского университета, следует отказаться от использования в салате соленых огурцов. Они хотя и являются низкокалорийным продуктом, но содержат в себе очень большое количество соли, которая способствует отекам. Кроме того, этот ингредиент вызывает повышенный аппетит – как любой пересоленный и пряный продукт. "В новогоднюю ночь это нежелательный эффект", – заключают ученые.

Но это не все изменения, предложенные специалистами в рамках вузовского проекта "Школа здорового питания". Сибирские ученые уверены, что следует отказаться от покупного майонеза в пользу самодельного, поскольку в нем отсутствуют химические добавки. Кроме того, колбасу надо заменить на отварную куриную грудку или индейку.

Центробанк России ранее сообщал, что стоимость продуктов для приготовления салата оливье за год выросла на 1,2% – до 312 рублей. Это связано с подорожанием картофеля на 9,4% и вареной колбасы на 3,1%, пишет Life.ru.

Однако россиянам пришлось бы раскошелиться еще больше, если бы они готовили салат оливье по традиционному рецепту, разработанному самим Люсьеном Оливье. В него входили рябчики, язык молодого телка, паюсная осетровая икра, листья салата, раки, корнишоны, свежие огурцы, каперсы и куриные яйца. Особый вкус блюду придавал пикантный соус "Кабуль", о рецептуре которого до сих пор спорят кулинары.