На банкете у Путина накормили ботвой

Кремлевская кухня угощает разносолами. С национальным, конечно, уклоном.

В Центр международной торговли, где проходит большая пресс-конференция Владимира Путина, журналисты стали прибывать еще за четыре часа до начала. Несколько постов охраны, строгий досмотр, проверка электронных пропусков – все это отнимает нервы и силы. Поэтому перед встречей с главой государства репортеров хорошо покормили и напоили.

Помимо бутербродов с сыром и несколькими видами колбасы, на фуршете репортерам бог в лице кухни кремлевской администрации послал панини с индейкой и рукколой, пирожки с вишней, брускеты с ростбифом.

Но особой популярностью у журналистов пользуются имеретинские пироги с сыром и осетинские пироги со... свекольной ботвой. Они называются "цахараджыны", имеют легкую кислинку и, как говорят, очень полезны для здоровья. Запить все это можно "кремлевской" ряженкой и простоквашей, чаем, кофе и минеральной водой.

Как горячие пирожки в буфете, в лавке рядом уходят и сувениры с символикой администрации президента России – ежедневники по 1 500 рублей, авторучки по 500 и календари по 1 600. А вот в изобилии представленные книги об истории советских спецслужб популярностью, как говорят продавцы, не пользуются. Тем более что самого известного чекиста страны можно сегодня увидеть вживую.