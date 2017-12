Главные события Москвы с 1 по 7 декабря 2017 года

Зима пришла, на Москва не даст замерзнуть. Гигантский каток, фестиваль фламенко, ярмарки и рок-концерты – есть где подвигаться, хорошенько согреться и получить удовольствие. О самых интересных событиях ближайших семи дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.

1 декабря, пятница

На ВДНХ состоится главного катка страны: это самый большой каток с искусственным покрытием в мире, который может вместить до 5 тысяч человек одновременно, с условием комфортного и безопасного их пребывания​. Торжественное мероприятие начнется в 20:30 с выступления испанского высотного театра Grupo Puja.​ ​Шоу "Путь звезды" включает в себя спортивную вертикальную акробатику и трюки на высоте 35 метров. Театр, имеющий за своими плечами более 20 лет работы, покажет восемь ярких номеров. А в 21:00 состоится праздничный салют. После этого сезон можно будет считать открытым, и каток будет радовать гостей ежедневно, кроме понедельника (технический день), а также периодически здесь будут проходить интересные мероприятия, например, Танцы на коньках, Большая игра и Зарядка.

В Центральном доме художника проходит 19-я Ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction, которая изобилует интересными событиями. Вниманию гостей представлены: выставка "Детская книга 1917−2017. История с продолжением", рассказывающая историю современной детской литературы в России; интерактивная зона "Как устроена Земля", где Алексей Хотылев, сотрудник кафедры Геологического факультета МГУ, автор книги "Как устроена Земля?", 2 декабря проведет мастер-класс о древних горных породах и первых живых организмах; 1 декабря состоится встреча с французским писателем Тимоте де Фомбелем на тему "Планета Земля как Дерево: детская антиутопия и "зеленая" литература"; и другие интересные мероприятия. Ярмарка продлится до 3 декабря.

В Центральном музее музыкальной культуры проходит выставка "Миф Страдивари", совместный проект ВМОМК имени М.И. Глинки (Россия) и Музея скрипки (Италия). Вниманию посетителей представлены 15 инструментов работы Антонио Стардивари, Андреа и Николо Амати, Джузеппе Гванери дель Джезу, Энрико Черути и других выдающихся итальянских мастеров. Желающие смогут познакомиться с историей создания скрипок и с секретами мастерства, этапами производства, проектированием и сборкой инструментов. Помимо музыкальных инструментов экспонируются столярные инструменты, чертежи, внутренние формы и рукописные материалы из мастерской Антонио Страдивари и Энрико Черути.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Идеальный фасон" по пьесе сербского драматурга Владимира Джурджевича. Это современная трагикомедия с насыщенным и непредсказуемым сюжетом. Зрители станут свидетелями сложных, но при этом забавных отношений двух совершенно непохожих людей. Будут подняты вопросы современной жизни общества, тема любви, ревности, предательства и измены. Режиссер-постановщик - Денис Филимонов, в ролях – Евгений Воскресенский и Павел Майков.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится яркая премьера – к 100-летию Революции публике будет представлен балет Кирилла Симонова по роману А. Толстого "Аэлита" на музыку Р. Глиэра. Художественный руководитель театра Георгий Исаакян рассказывает: "Мы попробуем осмыслить это событие в нашем прошлом и представить себе, что думали о будущем наши деды. Спектакль будет адресован подросткам, тем, кто через несколько лет начнет определять "повестку дня" нашей жизни".

В ресторане итальянской кухни Tutto Bene с огоньком отпразднуют наступление зимы – здесь выступит один из лучших блюзменов строны, бывший участник группы "Машина Времени" Евгений Маргулис. Выступление станет важным событием для всех поклонников блюза и рок-н-ролла. В этот вечер прозвучат песни, которые стали настоящей историей русского рока, а также избранные композиции из сольного периода творчества.

На основной сцене Театра на Таганке состоится Открытая репетиция спектакля "Басня. Теория идеального наблюдателя". В центре постановке находятся произведения Лафонтена и Крылова, которые рассказываются на языке танца. Режиссер пластических форм Андрей Кайдановский – лауреат престижной Национальной немецкой танцевальной премии в категории "Будущее" (2016), обладатель приза "Лучший танцовщик и хореограф" на Международном берлинском фестивале "TANZOLYMP" (2015). После показа пройдет обсуждение с журналистом и балетным критиком, экспертом и членом жюри Национальной премии "Золотая маска" Лейлой Гучмозовой на тему: "Пластический спектакль в драматическом театре".

В Московском дворце молодежи пройдет финал конкурса красоты "Мисс Офис – 2017". Тридцать конкурсанток, прошедших предварительные этапы, будут соревноваться за корону и главный приз конкурса – 1 000 000 рублей. Оценивать стиль, красоту и интеллект участниц будет компетентное жюри, председателем которого станет дизайнер Игорь Чапурин. Гости вечера – популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие знаменитости.

В Главclub green concert выступит манчестерский дуэт Lamb, который ставят в один ряд с такими именами, как Трики, Portishead и Massive Attack. Текущий тур коллектива носит название "21 Years". Участник группы Лу Роудс так описывает их шоу: "Я приношу на сцену спокойствие, а Энди носится вокруг меня, как безумный, закручивая вихри вокруг этой неподвижности. А рядом с закрытыми глазами раскачивается из стороны в сторону со своим инструментом Джон Торн".

2 декабря, суббота

В эти выходные начнет свою работу Международный фестиваль фламенко "¡Viva España!". Фламенко – это яркий самобытный музыкально-танцевальный стиль, находящийся на стыке культур Востока и Запада, раскрывая все их многообразие. Гостей будут ждать мастер-классы, лекции, спектакли и концерты, а также финал конкурса "Золотая Кентаврита-2017". Подробное расписание мероприятий, которые пройдут на разных площадка, можно посмотреть на официальном сайте Фестиваля.

В "Крокус Экспо" пройдет международная выставка кошек "Гран-При Royal Canin 2017". Мероприятие станет местом встречи для тысяч профессионалов, владельцев и просто любителей кошек. 2-3 декабря на выставке будет представлено более 1800 кошек из России и других стран. За Гран-при поборются кошки 50 разных пород, в том числе редкие и экзотические. Оценивать их будут фелинологи мирового уровня. Гостей ждет шоу, мастер-классы, презентации, конкурсы и викторины.

В лаунж-пространстве парка "Сокольники", в крытых павильонах 4 и 4.2 пройдет кулинарно-гастрономическое Food Show 2017 – фестиваль еды и напитков для всей семьи. В этом году мероприятие порадует маркетом народов мира, мастер-классами, хорошей музыкой, большой кулинарной студией, квиз-играми, дегустациями и, конечно же, едой. Центральное событие – Первая национальная премия за продвижение гастрономии Food Show Awards 2017.​ Наградами будут отмечены, те, кто принимает участие в создании лучших проектов о еде (ТВ, журналы, блоги, сайты, порталы, радио, приложения, фотографии). Гурманов ждут на Фуд-шоу 2 и 3 декабря.

В Центре дизайна ARTPLAY со 2 по 4 декабря вниманию публики будет представлен проект "Революция". Посетители при помощи VR-технологий гости погрузятся в проект телеканала RT "Революция 360", в съемках которого поучаствовали Александр Баширов, Олег Гаркуша, Александр Адабашьян, Захар Прилепин, Александр Ф. Скляр и другие. Это серия видеороликов в панорамном формате, зрители окажутся участниками событий столетней давности. Каждый из восьми эпизодов повествует истории из жизни в революционную эпоху. Проект показывает, каким масштабным и судьбоносным стал для России 1917 год. Также здесь пройдет мультимедийная выставка "Великие модернисты" – путешествие в мир искусства конца XIX – начала XX вв, кинопоказы фильма "Революция: новое искусство для нового мира", лекции "ХХ век: Большая игра по правилам и без" и фотовыставка проекта RT "Революция 360".

В Большом зале консерватории выступит Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" с программой "Лучшие рапсодии мира". Зрителей будут ждать мировые хиты от Венгерской рапсодии Листа до Богемской рапсодии группы Queen в исполнении замечательных профессиональных музыкантов. Дирижер – Фабио Мастранджело, солисты – Александр Синчук (фортепиано), Родион Петров (скрипка), Валерий Гроховский (фортепиано).

Музей Москвы вместе с журналом Seasons of life проведут Зимний фестиваль "Сны о Москве". Во дворе Музея Москвы будет работать ярмарка с фудкортом, развлечениями для детей и родителей, елкой и выступлениями хора. А во втором корпусе Музея Москвы пройдут концерты, спектакли, рождественский маркет и мастерские. Фестиваль соберет самых разных творческих людей: актеров, музыкантов, писателей и поэтов, которые расскажут свою историю о городе. Среди них: поэт Лев Рубинштейн, актеры "Студии Театрального искусства", спектакль "Когда бабушки были внучками", проект "Музыка в метро", экскурсии по Москве от Городского экскурсионного бюро Музея Москвы и занятия для детей от Детского центра. Мероприятия пройдут 2 и 3 декабря.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дураки". Учитель, обожающий всех учить, берется за жителей деревни Куличовка. Однако люди здесь находятся под "проклятием глупости" уже двести лет, и каждый, кто попадает сюда, становятся таким же. Однако любовь, как известно, способна творить чудеса. Удастся ли чужаку развеять злые чары? Зрители смогут узнать об этом лично.

В Главclub green concert выступит группа "Браво". Нестареющие легенды отечественной сцены растопят первые зимние деньки яркими жизнерадостными песнями, многие из которых давно уже стали народными. Несмотря на то, как часто менялись вокалисты, на протяжении десятков лет группа "Браво" смогла сберечь тот фирменный стиль, который некогда и сделал их популярными. Всем поклонникам – быть.

В усадьбе Гончаровых-Филипповых покажут спектакль "Пиковая дама", премьера которого состоялась в октябре этого года. Опера была впервые представлена в иммерсивном формате, который позволяет зрителю не просто наблюдать за происходящим, а непосредственно погружается в сценическое действо. В новой постановке на первый план выходят темы игры, фортуны и неотвратимого рока. Постановку могут посетить лишь 54 зрителя – по числу карт в полной французской колоде, перед началом основного действия все участники пройдут обряд посвящения в члены тайного общества. "Это одна из сложнейших партий в репертуаре русского оперного театра, особенно, учитывая характер самой постановки – опера-променад. Я считаю, что за иммерсивным театром будущее, и в ближайшее время он сможет конкурировать с классическим", – говорит актриса Мария Геворгян, которая исполняет в спектакле главную женскую партию.

В СК "Олимпийский" пройдет традиционный фестиваль "Песня года". Как обычно, участниками действа станут исполнители, которые блистали в течение уходящего года и завоевали признание публики. Те, чьи песни ставили рекорды во всевозможных хит-парадах. Ну и, разумеется, в "Песне года" поучаствуют и заслуженные мэтры, народные артисты России и СССР. Фестиваль станет настоящим подарком для всех ценителей российской эстрады.

3 декабря, воскресенье

В Stadium live выступит группа Animal ДжаZ. Коллектив даст большой концерт в честь десятилетия альбома "Шаг Вдох". Сообщается, что музыканты готовят самое мощное шоу в своей истории, ожидаются специальных гости, отличный свет, звук и уникальный видеоряд. "Основой концерта станет именно альбом "Шаг Вдох", – рассказывает фронтмен группы Александр Красовицкий. – Когда мы с парнями начали репетировать эти песни, вдруг поняли, что на самом деле альбом ни разу музыкально не устарел, он актуален. И это особенно радостно, поскольку говорит о том, что музыка получилась вне стиля, вне моды и отчасти вне времени. Но это не значит, что не стоит ждать других композиций. Конечно, помимо треков с альбома "Шаг Вдох", мы сыграем в Stadium все лучшее, что у нас есть на сегодняшний день".

В DI Telegraph пройдет фестиваль еды "ВКУСНО!". Гостей ждут мастер-классы и рекомендации от лучших шеф-поваров Москвы. Своими секретами поделятся Семен Нутельс (экс-шеф в "15 kitchen+bar"), Дмитрий Третьяков (кулинарная студия "Гастрономъ"), Елена Савчук (шеф-повар ресторана "LavkaLavka"), Егор Рудольский (шеф-повар Cookers Gourmet Cafe). Также состоятся лекции от известных диетологов и фитнес тренеров: Стаса Сконечны, ведущего телеканала "ЖИВИ!" и автора проекта GO2FIT, личного тренера звезд шоу-бизнеса, и Елены Савчук, шеф-повара ресторана "LavkaLavka". А еще в рамках фестиваля пройдет 5-я Церемония награждения победителей Премии "Здоровое питание". Вход бесплатный.

4 декабря, понедельник

В Колонном зале Дома Союзов состоится необычное выступление "Концерт Прокофьева для диджея с оркестром". Габриэль Прокофьев, внук великого русского композитора Сергея Прокофьева представит в столице в рамках музыкального фестиваля Sound Up программу, в которой соединяются академические традиции и последние нововведения хип-хопа и электроники. За виниловыми вертушками будет находится DJ Tactics, известный российский хип-хоп-диджей и экспериментатор, а оркестром вечера выступит Студия новой музыки под управлением Станислава Малышева.

В Крокус Сити Холле состоится единственное выступление легендарного танцевального шоу "Rhythm of the dance", раскрывающее всю красоту ирландского танца. Артисты при помощи танца расскажут историю своей страны и познакомят с ее музыкальными традициями, от зажигательной джиги до лирической баллады. Шоу ежегодно дает более 200 концерт по всему миру. Публику ждет яркий и самобытный коктейль из кельтских мелодий, ирландского степа, живой музыки и изумительного пения солистов. Энергия движения, отточенность и синхронность, сочетание народных элементов с современными ритмами – все это "Rhythm of the dance".

5 декабря, вторник

В "Крокус Сити Холле" Concord Orchestra под управлением известного итальянского дирижера Фабио Пирола исполнит программу "Симфонические рок-хиты". Публика вживую услышит симфонические версии легендарные хиты культовых групп Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Survivor, The Beatles, Led zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Europe, Steve Vai, Queen, Status Quo, Bon Jovi, Muse, Maroon 5, AC/DC. А особую атмосферу создаст видеоряд на большом экране с фотографиями рок-групп.

В спортивном комплексе "Олимпийский" представят масштабное театрально-цирковое новогоднее шоу "SnowПати-3" #Ледяноесердце. Зрители окажутся в атмосфере волшебства и почувствуют приближение Нового года. В постановке принимают участие более 150 профессиональных актеров, танцоров и цирковых артистов. За музыкальные номера будут отвечать популярные исполнители телеканала "Музыка Первого". Также сказочный антураж помогут создать объемные видеопроекции 3D-mapping в декорациях. Среди приглашенных звезд: Дима Билан, Нюша, ВИА Гра, Бьянка, Ёлка, Ханна, T-Killah, Elvira T, Kristian Kostov, Тимур Родригез и многие другие.

6 декабря, среда

В Главclub green concert даст концерт лондонский инди-поп дуэт "Oh Wonder" и презентует новый альбом "Ultralife", в котором сочетаются гипнотический вокал, очень личные и эмоциональные тексты и воздушность музыкального стиля. Участник коллектива Энтони Вест говорит: "Раньше мы ведь не думали о том, что делаем. У нас даже не было представления о том, как должны звучать наши собственные песни. Мы учились всему на практике. Начиная с того, как петь вместе и заканчивая тем, как играть вживую. Здорово, что все, чему мы научились, мы смогли вложить в этот альбом".

7 декабря, четверг

В Московском международном Доме музыки выступит Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и оперная дива Вероника Джиоева. В программе произведения Моцарта, Беллини, Верди, Россини, Пуччини и других выдающихся классиков. Вероника Джиоева – ведущая солистка Новосибирского театра оперы и балета и приглашенная солистка Большого и Мариинского театров, которая активно сотрудничает с оперными домами Италии, Испании, Германии, Южной Кореи,США, лауреат многочисленных конкурсов.

В Stadium live даст концерт группа "Звери". Коллектив одновременно отметит 16-летие группы и сорокалетие Ромы Зверя. "Звери" – герои "нулевых", их песни звучали по радио, клипы транслировались по телевизору, от вокалиста сходили с ума девочки-подростки. За более чем полтора десятилетия скопился неплохой багаж абсолютных хитов, которые знает, как минимум, полстраны, а то и вся. Организаторы обещают, что зрители "попробуют" напитки покрепче, обязательно вспомнят, чем заканчиваются выпускные, за кого умрет радист и почему брюнетки и блондинки бывают одиноки.

В ТВК "Тишинка" в новогоднем формате пройдет выставка "Атмосфера Творчества". Гостей будет ждать нарядная елка, подарки и сюрпризы, музыка и, конечно, Дед Мороз. Каждый посетитель сможет своими руками сделать подарки к празднику для своих родных и близких под чутким наставничеством мастеров, приобрести авторские товары со всей России и из ближнего зарубежья, посетить творческие встречи, поучаствовать в конкурсах и шоу. Выставка продлится до 10 декабря.

В кино выходит ужастик "Счастливого дня смерти" – эдакая кровавая вариация на тему "дня сурка". На праздновании дня рождения незнакомец в маске убивает именинницу, но та "воскресает", очутившись в своей постели утром этого дня. Теперь в ее активе бесконечное число "жизней", ведь день повторяется вновь и вновь. А значит можно попытаться вычислить убийцу и предотвратить собственную гибель.