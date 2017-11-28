В Москве открылся уникальный фермерский ресторан

В столице рано или поздно должен был появиться гастрономический ресторан, в существенной степени покрывающий свои потребности в продуктах за счет собственного фермерского хозяйства. Это был вопрос времени. Конечно, он предполагал большую работу и серьезные инвестиции. Но главное – желание всех заинтересованных сторон добиться результата.

Открывшийся в первой половине ноября на Страстном бульваре Twins Garden – лучшее и самое наглядное свидетельство того, что нет ничего невозможного. Новый проект Ивана и Сергея Березуцких – логичное развитие тех идей и подходов, которые они положили несколько лет назад в основу ресторана Twins. Совсем недавно ресторан закрылся по независящим от братьев причинам, но до того он успел дважды побывать в золотой сотне престижного рейтинга S.Pellegrino, что примечательно уже само по себе.

Впрочем, Березуцкие и не думали почивать на лаврах. За это время они успели открыть суперпопулярный Wine & Crab, наладив прямые поставки деликатеса с Дальнего Востока, а еще приобрели полсотни гектар в Калужской области, где с опорой на новейшие технологии и научные методы ведения сельского хозяйства организовали полноценное фермерское производство.

Сегодня там выращивают овощи и травы, разводят домашнюю птицу, коров молочных пород и редких нубийских коз, а в рукотворном пруду – стерлядь, сомов и раков. Причем все это в исключительно благоприятных экологических условиях. "Мы точно знаем, чем кормят рыбу и животных, лично отслеживаем, как растут овощи и фрукты, знаем, чем удобряется почва. Все это позволяет нам быть на сто процентов уверенными в качестве продуктов", – говорят Березуцкие.

В настоящий момент хозяйство обеспечивает до 70 процентов всех потребностей Twins Garden, а через пару лет братья рассчитывают практически все производить самостоятельно.

В меню числится около сорока позиций. Все они сгруппированы привычным для Twins образом – по основному продукту. Поэтому гости путешествуют по разделам "Овощи", "Рыба", "Мясо" и "Десерты". Помимо a la carte в ресторане действует специальное сет-меню – для тех, кто еще только знакомится с гастрономическим творчеством Березуцких. В него входит шесть наиболее знаковых позиций из разных разделов.

Кухня Twins Garden оригинальна и затейлива, в основе своей восходит к традиционным рецептам, но обладает выраженным авторским почерком. Она построена на виртуозной игре текстур и вкусов при очень небольшом количестве ингредиентов в каждом блюде. Описывать ее бессмысленно, это надо пробовать.

Для первого знакомства можно сосредоточиться, например, на жареных перцах с фейхоа и рикоттой из молока нубийских коз, нескольких видах капусты, запеченной в печи и сервируемой с соусом из копченого сулугуни, тартаре из сахалинского гребешка с копченым омулем и соусом из хрена, паровой стерляди с несколькими видами свеклы и визигой и седле козленка с брокколи и гранатом. А на десерт непременно стоит заказать сырную тарелку в сопровождении консоме из алтайского меда, бриоши и рулетика из инжира с орехами.

Отдельного упоминания заслуживает винная карта, в которой насчитывается около тысячи позиций, включая как совершенно демократичные вина, так и по-настоящему уникальные экземпляры, вроде редких винтажей Petrus и Gaja. Вряд ли в Москве найдется другое заведение со столь же фундаментальной подборкой на любой вкус и кошелек.

Средний счет – 2000 рублей.