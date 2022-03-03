В Сочи трагически погибли двое строителей

В курортном городе на Черноморском побережье случилось непредвиденное горе. Сотрудники строительной фирмы прибыли на службу в Сочи, но домой уже не вернулись. Как пишет сайт VSE42.RU, на стройке двоих рабочих трагически пришибло специальной техникой — бетононасосом. По результату несчастного случая сразу погиб 28-летний мужчина, а его старший товарищ скончался вскоре после госпитализации. Ему было 32 года.
Царьград передает, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. По мнению правоохранителей, рабочие пострадали из-за того, что бетононасос плохо закрепили на площадке.
Телеканал "360" уточняет, что накануне трагедии мужчины прошли инструктаж по технике безопасности. Несчастный случай произошел 22 февраля 2022 года. Ведется следствие.