В Москве столкнулись сразу 16 автомобилей

В Москве произошло столкновение сразу 16 легковых автомобилей. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе неподалеку от МКАД.
По предварительным данным представителей экстренных служб, причиной происшествия стала гололедица, образовавшаяся на дорогах после похолодания. Информации о погибших и пострадавших в результате ДТП не поступало. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии, сообщает телеканал "360".
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