В Москве на станции "Тушино" из-за урагана был поврежден навес

На московской станции "Тушино" произошел инцидент. Из-за урагана был поврежден навес.
В результате случившегося никто не пострадал. В АО ЦППК сообщили, что произошедшее не повлияло на движение поездов.
Поклонники переживают за артистку
Певица не стала надевать белье
Алена устроит мужчину к себе на Рублевку
Артистка вспомнила годы учебы в хореографическом училище
Популярные темы форума
Когда вы перестали кормить грудью?
Как пережить смерть ребенка
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
На что бабы тратят свою жизнь?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
Индийцы
меня с детства не замечают