В жилом доме в Самаре произошел взрыв газа

3 марта в жилом двухэтажном доме в Самаре взорвался газовый котел. В результате обрушилась несущая стена здания, сообщает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, пострадали семь человек, включая трех несовершеннолетних. Судьба одного человека остается неизвестной. На месте работают спасатели, передает Life.ru.
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