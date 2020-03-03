В московском ТЦ полицейские ранили мужчину при задержании

В Москве во время задержания мужчина попытался оказать сопротивление, напав на одного из полицейских с ножом. Стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.
Как передает РИА Новости, мужчина получил ранение. Ему была оказана первая помощь. Жизни и здоровью подозреваемого ничего не угрожает. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.
По данным телеграм-канала LIFE SHOT, инцидент произошел в торговом центре "Тульский". Очевидица рассказала, что во время задержания началась суматоха: "Я думала сама, куда бежать, прятаться". Она добавила, что после стрельбы вынесли человека на носилках, сообщает "Царьград".
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