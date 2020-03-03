Есть пострадавшие: на северо-западе Москвы маршрутка врезалась в столб

На северо-западе Москвы пассажирский микроавтобус врезался в фонарный столб. Авария произошла днем 3 марта на улице Генерала Белобородова.
По предварительным данным, семь человек, включая одного ребенка, получили травмы. Одного из пострадавших доставили в больницу на санитарном вертолете.
На месте происшествия работают медики и правоохранители. Причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщает ТВ Центр со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.
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