Под Москвой пьяный мужчина угрожал ножом соседу

В подмосковных Мытищах пьяный местный житель угрожал ножом своему соседу. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Ярославском шоссе.
По предварительной версии, мужчина в состоянии алкогольного опьянения громко выражался нецензурными словами в подъезде. Сосед сделал ему замечание, после чего дебошир достал нож и стал им размахивать, угрожая убийством.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Его передали сотрудникам полиции для разбирательства, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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