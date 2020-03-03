Под Москвой пьяный мужчина угрожал ножом соседу

В подмосковных Мытищах пьяный местный житель угрожал ножом своему соседу. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на Ярославском шоссе.

По предварительной версии, мужчина в состоянии алкогольного опьянения громко выражался нецензурными словами в подъезде. Сосед сделал ему замечание, после чего дебошир достал нож и стал им размахивать, угрожая убийством.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Его передали сотрудникам полиции для разбирательства, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

