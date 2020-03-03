Неизвестные жестоко избили двух москвичей

Неизвестные жестоко избили пенсионера и 33-летнего мужчину в Москве. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. Ведется расследование, пишет РИА ФАН.
Неизвестные жестоко избили пенсионера и 33-летнего мужчину в Москве. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. Ведется расследование, пишет РИА ФАН.
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