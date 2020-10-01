У отбившейся от напавших мужчин жительницы Украины вымогают деньги

Жительница Украины подверглась нападению двух пьяных мужчин. При этом девушка смогла отпугнуть злоумышленников с помощью револьвера, который она приобрела на легальной основе.
В итоге пьяницы отстали от украинки, но позже наведались к ней домой с целью вымогательства денег, пишет "Царьград". В случае неуплаты злоумышленники грозились подать на девушку заявление в полицию. Исход истории на данный момент не сообщается. Не исключено, что пострадавшая сама привлекла внимание СМИ, чтобы обезопасить себя.
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