В Москве неизвестный убил ножом директора приюта для бездомных животных

В российской столице было совершено убийство. Уточняется, что неизвестный ударил ножом директора приюта для бездомных животных.
В результате случившегося пострадавший скончался на месте. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.
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