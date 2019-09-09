Неизвестный открыл стрельбу в Нидерландах

СМИ сообщают о стрельбе в городе Дордрехте в Нидерландах. По некоторым данным есть жертвы. Так издание EHA News в Twitter сообщает о трех убитых.
При этом полиция пока данные о жертвах не раскрывает, но при этом подтверждая сам факт убийства. Пока не известно, задержан ли стрелок, о его мотивах также не сообщается. Другие обстоятельства выясняются.
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